لماذا استقال جوان لابورتا من منصب رئيس نادي برشلونة مع اقتراب الانتخابات - شرح

يدخل لابورتا السباق باعتباره المرشح الأوفر حظاً، لكنه لن يخوض السباق دون منافسة. فقد ارتفع عدد المنافسين إلى أربعة، مع ظهور فيكتور فونت مرة أخرى باعتباره المنافس الرئيسي. فونت، الذي احتل المركز الثاني بعد لابورتا في انتخابات 2021 بحصوله على 16679 صوتاً مقابل 30184 صوتاً للابورتا، أمضى السنوات الخمس الماضية في تطوير برنامج للتحديث والحصافة المالية.

ينضم إلى فونت في السباق مارك سيريا، وكزافييه فيلاجوانا، وجوان كامبروبي، الذين أعلنوا جميعًا عن نيتهم الترشح. ومع ذلك، فإن الإعلان عن الترشح هو مجرد الخطوة الأولى. لكي تظهر أسماؤهم على ورقة الاقتراع في مارس، يجب على كل مرشح اجتياز مرحلة جمع التوقيعات الشهيرة.

يُطلب من كل مرشح، بما في ذلك لابورتا، تقديم 2321 توقيعًا صالحًا من أعضاء النادي يدعمون ترشيحهم. غالبًا ما يعمل هذا الحد الأدنى كمرشح، حيث يقلل عدد المرشحين إلى أولئك الذين يتمتعون بدعم حقيقي من القاعدة الشعبية. في الانتخابات السابقة، فشل العديد من "المرشحين المسبقين" في تجاوز هذه العقبة، وستكون المنافسة على جمع التوقيعات أول اختبار حقيقي لمشاعر معارضة لابورتا بين جماهير النادي.