على طريقة محمد صلاح مع مكابي.. اليابان تستعين بالاتحاد الدولي بعد مصافحة كوريا الشمالية العدائية!

بدأت القصة عندما اصطف لاعبو الفريقين قبل انطلاق صافرة البداية لإجراء مراسم المصافحة التقليدية، وهو تقليد متعارف عليه في عالم كرة القدم يرمز للاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة.

أظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت كالنار في الهشيم، اللاعبين وهم يبدؤون التحية بشكل طبيعي عبر تلامس اليد أو المصافحة السريعة، ولكن مع تقدم الصف الياباني، تغير سلوك لاعبي كوريا الشمالية بشكل مفاجئ وعنيف، قام عدد من لاعبي الفريق الكوري بالتلويح بأيديهم بقوة إلى الخلف وتوجيه لكمات واضحة ومتعمدة تجاه لاعبي المنتخب الياباني، في تصرف عدواني أثار دهشة الجميع، بما في ذلك حكام المباراة الذين لم يتخذوا أي إجراءات عقابية فورية ضد اللاعبين المعتدين في تلك اللحظة، مما ترك اللاعبين اليابانيين في حالة من الذهول والصدمة قبل لحظات من خوض مباراة مصيرية في أدوار خروج المغلوب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن مصادر يابانية، فإن الاتحاد الياباني لكرة القدم لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، حيث قرر تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات. وذكر المتحدث باسم الاتحاد الياباني في تصريحات صحفية أنهم قاموا بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي، وأرفقوا في شكواهم لقطات الفيديو التي توثق الاعتداء بوضوح، مطالبين بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة لحماية اللاعبين والحفاظ على صورة اللعبة.

يأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه الفيفا دائمًا للتأكيد على فصل الرياضة عن أي صراعات أخرى، إلا أن ما حدث في أسباير زون كان خرقًا واضحًا لكل القوانين الانضباطية.