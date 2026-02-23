"لقد فقدوا شخصيتهم!" - جيمي ريدكناب ينتقد توتنهام "الرهيب" بعد هزيمته في الديربي أمام أرسنال ويصدر حكمه بالهبوط

على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهت لأدائهم الأخير، لا يزال ريدكناب متفائلاً بأن مكانة النادي قد تكون كافية لتمكينه من تجاوز المباريات المتبقية. ومع ذلك، اعترف بأن تفاؤله يستند إلى السمعة التاريخية أكثر من أي دليل ملموس شوهد على أرض الملعب هذا الموسم. يُنظر الآن إلى المباراة القادمة ضد فولهام على أنها مباراة لا بد من الفوز بها إذا أرادوا الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

"هل أعتقد أنهم سيبقون في الدوري؟ نعم، ولكن على ماذا أستند في ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. أنا لا أستند إلى أي حقائق، أنا فقط أشعر أنه ربما لأنهم توتنهام، فسوف يبقون في الدوري"، اعترف ريدكناب. "لكن عليهم أن يظهروا شخصيتهم. عليه أن يحقق نتائج سريعة لأنهم في وضع سيئ للغاية. لكنني أعتقد أنهم سيجدون حلاً ما ويبقون في الدوري. لكن هذا لا يمكن أن يستمر كل عام".

كان الهدف من تعيين تودور كحل مؤقت بعد إقالة توماس فرانك هو توفير "دفعة جديدة للمدرب"، لكن التعديلات التكتيكية التي أجراها الكرواتي جاءت بنتائج عكسية بشكل مذهل ضد فريق أرسنال المتفوق. حاول تودور تطبيق نظام مراقبة رجل لرجل عالي المخاطر، لكن إيزي وجيوكيريس استغلوا ذلك بلا رحمة.

وأشار ريدكناب إلى هذه التجارب الفاشلة كعلامة على المشاكل العميقة الجذور التي تعاني منها الفريق حاليًا من الأعلى إلى الأسفل، مضيفًا: "نعم، لديهم إصابات، لكنه جاء اليوم ليغير ويطبق نظام المراقبة الفردية - وهذا لم ينجح".