"لقد عملت كوكيل أعماله" - فينيسيوس جونيور يكشف كيف ساعد ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي وجود بيلينغهام

سجل مبابي 82 هدفًا لريال مدريد في 90 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 38 هدفًا هذا الموسم. فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني الموسم الماضي ويتصدر هذا الترتيب مرة أخرى هذا الموسم.

ريال مدريد يسعى وراء المزيد من الألقاب الكبرى، في المسابقات المحلية والقارية، بقيادة لاعبه رقم 10 المخيف. لقد عملوا بجد لضم مبابي إلى صفوفهم، مع فتح نافذة الفرصة عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان.

انتقل مبابي إلى إسبانيا كلاعب حر، ووقع عقدًا مربحًا، ولم يخف الفرنسي أبدًا حلمه في تمثيل النادي العملاق الذي يتخذ من مدريد مقرًا له. ومع ذلك، تم إقناعه بالسير في هذا الطريق من قبل شخصيات بارزة كانت بالفعل ضمن صفوف ريال مدريد.