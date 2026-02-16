Getty
"لقد عملت كوكيل أعماله" - فينيسيوس جونيور يكشف كيف ساعد ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي وجود بيلينغهام
سجل مبابي في ريال مدريد: الأهداف والمباريات
سجل مبابي 82 هدفًا لريال مدريد في 90 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 38 هدفًا هذا الموسم. فاز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني الموسم الماضي ويتصدر هذا الترتيب مرة أخرى هذا الموسم.
ريال مدريد يسعى وراء المزيد من الألقاب الكبرى، في المسابقات المحلية والقارية، بقيادة لاعبه رقم 10 المخيف. لقد عملوا بجد لضم مبابي إلى صفوفهم، مع فتح نافذة الفرصة عندما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان.
انتقل مبابي إلى إسبانيا كلاعب حر، ووقع عقدًا مربحًا، ولم يخف الفرنسي أبدًا حلمه في تمثيل النادي العملاق الذي يتخذ من مدريد مقرًا له. ومع ذلك، تم إقناعه بالسير في هذا الطريق من قبل شخصيات بارزة كانت بالفعل ضمن صفوف ريال مدريد.
كيف نجح فينيسيوس في جلب مبابي وبيلينغهام إلى البرنابيو
تولى فينيسيوس زمام المبادرة لتحقيق هذه الخطوة، حيث كان يتواصل مع مبابي بانتظام. قال اللاعب البرازيلي الدولي لإيباي يانوس، مع إقناع لاعب خط وسط إنجليزي دولي بالانتقال إلى إسبانيا: "كل صيف كنت أراسله [مبابي]: "متى ستأتي؟" كنت أعمل كوكيل. فعلت الشيء نفسه مع [جود] بيلينغهام. أريد أن ألعب مع الأفضل لأحظى بخيارات أكثر للفوز. نحن نقضي وقتًا مع بعضنا أكثر مما نقضيه مع عائلاتنا. يجب أن تكون علاقتنا جيدة".
كان هناك حديث سابقًا عن توتر العلاقة بين مبابي وفينيسيوس، حيث يريد كلاهما أن يكون اللاعب الرئيسي في مدريد، ولكن تم التخفيف من هذه الشائعات بشكل منتظم.
قال مبابي: "لدي علاقة جيدة جدًا مع فينيسيوس. أفضل بكثير هذا العام، تعرفنا على بعضنا البعض أكثر. إنه لاعب رائع وشخص جيد جدًا.
"وجود لاعبين مشهورين في نفس الفريق يبيع الكثير من الصحف... نحن نعلم أن الناس يتحدثون عنا طوال الوقت. أنا أعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا، لأنه في اليوم الذي يحدث فيه مشكلة حقيقية، وآمل ألا يحدث ذلك أبدًا، سأقول إنها مشكلة خطيرة. وسيستمع الناس إليّ ويفهمون أنني أعني ما أقول. هذه ليست مشكلة خطيرة. في حياة لاعب كرة قدم مشهور، أو لاعب في ريال مدريد، هذه ليست مشكلة خطيرة".
هل سيوقع فينيسيوس عقدًا جديدًا وسط أنباء عن اهتمام الدوري السعودي للمحترفين به؟
ترددت شائعات عن رحيل فينيسيوس عن البرنابيو، مع عروض مغرية قيل إنها جاهزة في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه يؤكد أنه سعيد في العاصمة الإسبانية وقد يوافق على تمديد عقده الذي ينتهي في 2027.
وقال عن مستقبله: "أنا سعيد جدًا. اللعب لريال مدريد، والتمتع بالحياة التي أعيشها وعائلتي يجعلني سعيدًا. السعادة داخل الملعب وخارجه هي أفضل شيء".
شهد فينيسيوس انخفاضًا طفيفًا في أدائه منذ أن أصبح مرشحًا للكرة الذهبية في عام 2024، لكنه تجاوز حاجز الـ 20 هدفًا في أربعة مواسم متتالية. وقد سجل رقمًا مزدوجًا هذا الموسم على الرغم من خلافه مع مدرب ريال مدريد السابق تشابي ألونسو.
وهو يدرك تمامًا الضغط الذي يتعرض له، ويقول إنه اعتاد على ذلك بعد أن انطلق إلى الساحة كشاب موهوب في سن مبكرة. وأضاف عن الأداء تحت أضواء الشهرة: "عندما نكون صغارًا جدًا، لا نتعلم كيف نكون مشهورين. لقد ظهرت من العدم وأصبحت مشهورًا ولم أعد أستطيع الخروج إلى الشارع.
الجانب الجيد هو أن الناس يحبونك كثيرًا، لكن الجانب السيئ هو الصحافة ومشجعو الفرق المنافسة. لكنني أحب (صفير مشجعي الفرق المنافسة). نحن نتدرب من أجل هذه المباريات. في لحظات الضغط، يبرز أفضل اللاعبين، ونحن في ريال مدريد مستعدون".
مباريات ريال مدريد 2025-26: اللقاء مع بنفيكا بقيادة مورينيو هو التالي
ريال مدريد يتنافس على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سيخوض فينيسيوس ومبابي مباراة فاصلة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء قبل أن يتوجهوا إلى أوساسونا يوم السبت.
