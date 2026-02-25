Getty Images
"لقد راسلني على إنستغرام!" - ديكلان رايس يكشف عن رسالة خاصة من ديفيد بيكهام بعد تسجيله هدفين رائعين من ركلتين حرتين ضد ريال مدريد
رايس يذهل ريال مدريد بركلتين حرتين رائعتين
لم يكن رايس معروفًا كمتخصص في الركلات الحرة خلال مسيرته الاحترافية، لكنه كان نجم شمال لندن بعد أن سجل هدفين رائعين ضد ريال مدريد الموسم الماضي. ساعدت الأهداف فريق آرسنال على الفوز 3-0 في مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم حسم الفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين بفوزه 2-1 في ملعب البرنابيو.
لكن الموسم لم ينتهِ لصالح أرسنال، حيث أطاح بهم باريس سان جيرمان، الفائز النهائي، في الدور نصف النهائي.
ربما لم يسجل أي أهداف من ركلات حرة هذا الموسم، لكن رايس قدم موسمًا رائعًا آخر، ولعب دورًا رئيسيًا في سعي أرسنال للفوز بالعديد من الألقاب. سجل أربعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، حيث تسببت تمريراته من الركلات الركنية في إحداث فوضى في دفاعات الخصم.
نجم إنجلترا يكشف عن رسالة من أسطورة الكرات الثابتة
أصبحت ركلتا الجزاء اللتان سددهما رايس ضد ريال مدريد أسطورة، وقد كشف أنه تلقى رسالة من بيكهام بعد المباراة.
في مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا صن"، قال: "لقد راسلني [بيكهام] على إنستغرام بشأن ذلك.
كان ذلك جنونياً، لأنه حقق بعضاً من أعظم اللحظات في تاريخ الركلات الحرة.
أتذكر أن أول مرة قابلت بيكهام كانت في قطر. اقتربنا منه جميعًا. كان كل لاعب يعتبره إلهًا، لأنه بيكهام.
"عندما أضع الكرة [للركلة الثابتة]، فإن الأمر يتعلق فقط بالشعور. إنه معرفة أين ستضع الكرة، وكم من السرعة ستضع عليها.
"قد يتساءل الناس: "كيف تعرف ذلك؟" عليك أن تعتمد على غريزتك.
"أعلم أن هذا قد يسبب فوضى، لكنه أحد نقاط قوتنا. دعونا نستمر في ذلك لأنه كان جيدًا جدًا لنا هذا العام."
رايس لم يسجل بعد ركلة حرة أخرى
في حين أن هدفيه ضد ريال مدريد جعلوا رايس أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في مباراة واحدة من مرحلة خروج المغلوب، إلا أن هذين الهدفين لا يزالان الهدفين الوحيدين اللذين سجلهما من ركلات حرة.
أما بيكهام، فقد كان خبيرًا حقيقيًا في هذا المجال. سجل النجم الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد 65 هدفًا رائعًا من ركلات حرة طوال مسيرته، سجل عددًا منها خلال فترة لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما سجل أهدافًا من ركلات ثابتة مع منتخب إنجلترا، وكان أهم أهدافه هو الهدف الذي سجله ضد اليونان وأهّل منتخب الأسود الثلاثة إلى كأس العالم 2002.
أرسنال يواصل مسيرته نحو الفوز باللقب
يبدو أرسنال في وضع جيد للفوز بأول لقب له منذ 2020، حيث يتصدر الغانرز حاليًا سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل مركزًا جيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل إلى دور الـ16 بتصدره جدول مرحلة المجموعات.
ومع ذلك، سيتم منح أول لقب في الموسم في أقل من شهر عندما يلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو، وقد اعترف رايس بأن النتيجة قد تكون حاسمة من الناحية النفسية مع وجود المزيد من الألقاب في الأشهر الأخيرة من الموسم.
وأضاف نجم وست هام يونايتد السابق: "أنا متحمس. هذا كل ما كنا نعمل من أجله.
إنه أول لقب يمكننا الفوز به. إنه لقب يمكننا الفوز به، ثم نواصل مسيرتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ونستفيد من الزخم الكبير.
نحن في وضع جيد جدًا الآن بعد أن وصلنا إلى النهائي، ولدينا فرصة للفوز به.
"لكن بما أننا في مارس، ولا يزال أمامنا شهران من الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا يمنحنا زخمًا حقيقيًا. لذا، فإننا نتطلع بالتأكيد للفوز به".
