Getty
ترجمه
"لقد حققوا ما وعدوا به" - مانشستر سيتي يتفوق على أرسنال في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع توضيح الفارق الرئيسي بين المتنافسين
سيتي يمتلك المكون الأساسي الذي يفتقر إليه أرسنال
بينما يزعم جوارديولا أنه "لا يهتم أبدًا" بالتغيرات الأسبوعية في سباق اللقب، يدعم العديد من الخبراء مانشستر سيتي للفوز باللقب وتجاوز أرسنال بعد الهزيمة المفاجئة للمدفعجية أمام ولفرهامبتون، أسوأ فريق في الدوري هذا الموسم. في حديثهما قبل مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل على قناة TNT Sports، أشار كل من المدافع السابق جولون ليسكوت وجو كول إلى أن فريق جوارديولا يمتلك عنصرًا حاسمًا في تشكيلته يفتقر إليه رجال ميكيل أرتيتا.
- Getty Images Sport
"بيب يعرف أن لاعبيه أبطال"
قال كول: "لقد ساروا على الطريق الصحيح. كل اللاعبين الكبار الحقيقيين، كلما زادت الضغوط من حولهم، زادت الأنظار عليهم، زاد حبهم للعب وارتقوا بمستواهم. أرتاتا لديه لاعبون يعتقد أنهم أبطال، وإلا لما اشتراهم، لكنه لا يعرف. بيب لديه لاعبون يعرف أنهم أبطال. عندما يضعهم في الملعب، كل ما عليه أن يقول لهم "افعلوا ما تفعلونه، لقد فزتم بالعديد من الألقاب".
وافق ليسكوت على ذلك: "الفرق الفائزة باللقب التي كنت فيها كانت جديدة. هذا ليس جديدًا على بيب، وهذا ليس جديدًا على هذا النادي بعد الآن. إنهم ذوو خبرة. أملهم وإيمانهم هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن التوقعات هي كل المسابقات. بالنسبة لأرسنال، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو المهم. إذا كان بإمكانهم اختيار الفوز بكأس واحد الآن، فسيختارون ذلك الكأس. سيقول مانشستر سيتي لا، لن نضحي بواحد من أجل الفوز بالأربعة، ونعتقد أن بإمكانهم الفوز بالأربعة. هذا ما يعنيه بيب عندما يقول إنه لا يهتم، إنه يهتم بكل شيء بنفس القدر".
غيهي وسيمينيو "يلعبان كالأبطال"
وقال ليسكوت، الذي فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال خمس سنوات قضاها مع مانشستر سيتي، إن اللاعبين الجديدين في النادي أنطوان سيمينيو ومارك جوي يلعبان وكأنهما يتمتعان بخبرة في الفوز باللقب، على الرغم من أنهما انضما إلى سيتيزينز قادمين من بورنموث وكريستال بالاس على التوالي.
وقال: "حتى اللاعبون الذين تم شراؤهم ولا يعرفونهم، مارك جوي وسيمينيو، لم يفوزوا باللقب، لكنهم يلعبون وكأنهم أبطال". "إنهم يلعبون بهدوء ودون عاطفة كبيرة مثل لاعبي أرسنال، وأعتقد أن هذا هو المفتاح. يمكن للاعبين في فريق مانشستر سيتي نقل خبرتهم، والحفاظ على هدوئهم، ونأمل أن يتمكنوا من تحقيق الفوز".
وأضاف كول عن سيمينيو وجوي: "ما جلبه هذان الشابان هو الجوع. لقد كافح هذان الشابان طوال حياتهما للوصول إلى هذه المرحلة ولتصبحا أبطالاً. إنهما يجلبان الجوع إلى الفريق، ويضيفان شيئاً إلى المجموعة. ربما يدخلان غرفة الملابس وهما يفكران "هذا هو، أنا في مانشستر سيتي، سأفوز بالألقاب". إنهما يدخلان إلى مكان هادئ، وهذا يسمح لهما باللعب فقط وإضافة شيء إلى الفريق. قد تكون هذه واحدة من أفضل فترات الانتقالات في شهر يناير التي شهدها نادٍ ينافس على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. هذان الشابان كانا مذهلين".
- Getty Images Sport
نهائي كأس كاراباو "أهم بالنسبة لأرسنال"
سيتنافس مانشستر سيتي وأرسنال على اللقب قبل شهرين من حسم سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتواجهان في ويمبلي في مارس في نهائي كأس كاراباو. آخر لقب فاز به أرسنال كان في عام 2020، ويعتقد ليسكوت أن النهائي سيكون له تأثير أكبر على أرسنال من مانشستر سيتي بغض النظر عن النتيجة.
وأضاف: "إنه أمر بالغ الأهمية، وله أهمية أكبر بالنسبة لأرسنال. حتى لو فازوا، فهذا سيمنحهم ثقة أكبر من سيتي، ولكن الخسارة ستكون أكثر ضررًا لأرسنال. قد يكون لها تأثير أكبر على أرسنال في كلتا الحالتين، وقد يؤدي ذلك إلى إخراجهم قليلاً عن مسارهم".
إعلان