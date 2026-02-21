"لقد أحرقنا أربع نقاط!" - ليام روزينيور غاضب بعد تعادل تشيلسي مع بيرنلي

سجل زيان فليمنج هدف التعادل من ركلة ركنية نفذها جيمس وارد-برو في الدقيقة 93 ليمنح فريق كلاريتس المهدد بالهبوط نقطة ثمينة على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن كان الفريق المضيف قد تقدم مبكراً بهدف سجله جواو بيدرو. أثر طرد ويسلي فوفانا على نهاية المباراة المتوترة، واستغل بيرنلي فرصة أخيرة ليغادر غرب لندن بنقطة.

تعادل تشيلسي يعني أنه خسر 19 نقطة من مراكز متقدمة في الدوري هذا الموسم، 17 منها على أرضه. هذا النوع من الإحصائيات يحول المنافسة على اللقب إلى معركة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وروزينيور غضب من عدم قدرة فريقه على الحفاظ على النقاط الثلاث بعد أن خسر لاعبًا قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة.

تعادل 1-1 ضد فريق سكوت باركر الذي يحتل المركز 19 جاء بعد استسلام من تقدم 2-0، مما أدى إلى خروج ليدز، الذي يصارع الهبوط، من ستامفورد بريدج بنقطة واحدة في وقت سابق من هذا الشهر. هذان النتيجتان وضعتا حداً لما كان بداية قوية تحت قيادة روزينيور حتى ذلك الحين.