"لقد أحرقنا أربع نقاط!" - ليام روزينيور غاضب بعد تعادل تشيلسي مع بيرنلي
تشيلسي يتلقى ضربة قوية في سباق دوري أبطال أوروبا
سجل زيان فليمنج هدف التعادل من ركلة ركنية نفذها جيمس وارد-برو في الدقيقة 93 ليمنح فريق كلاريتس المهدد بالهبوط نقطة ثمينة على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن كان الفريق المضيف قد تقدم مبكراً بهدف سجله جواو بيدرو. أثر طرد ويسلي فوفانا على نهاية المباراة المتوترة، واستغل بيرنلي فرصة أخيرة ليغادر غرب لندن بنقطة.
تعادل تشيلسي يعني أنه خسر 19 نقطة من مراكز متقدمة في الدوري هذا الموسم، 17 منها على أرضه. هذا النوع من الإحصائيات يحول المنافسة على اللقب إلى معركة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وروزينيور غضب من عدم قدرة فريقه على الحفاظ على النقاط الثلاث بعد أن خسر لاعبًا قبل أقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة.
تعادل 1-1 ضد فريق سكوت باركر الذي يحتل المركز 19 جاء بعد استسلام من تقدم 2-0، مما أدى إلى خروج ليدز، الذي يصارع الهبوط، من ستامفورد بريدج بنقطة واحدة في وقت سابق من هذا الشهر. هذان النتيجتان وضعتا حداً لما كان بداية قوية تحت قيادة روزينيور حتى ذلك الحين.
روزينيور غاضب بعد أن أهدر البلوز الفوز مرة أخرى
ونقلت صحيفة "ذا ستاندرد" عن روزينيور قوله للصحفيين بعد انتهاء المباراة يوم السبت : "لقد أهدرنا أربع نقاط من مباراتين على أرضنا.
بعد الهدف الأول، افتقرنا إلى الحسم. كنا حذرين للغاية في حيازة الكرة. بالنسبة لي، لا يكفي أن أقول إننا كنا الفريق الأفضل بالنسبة لنادٍ من هذا المستوى. نحن بحاجة إلى الفوز بالمباريات. أعرف ما هو الحل وسنتناوله خلال الأسبوع".
وتابع: "هناك الكثير من الحالات، حتى في الفترة التي قضيتها هنا، التي استقبلنا فيها أهدافًا بسبب عدم التركيز وعدم تحمل المسؤولية. في مباراة ولفرهامبتون خارج أرضنا، وكريستال بالاس خارج أرضنا، وليدز على أرضنا، واليوم.
الفرق التي تفوز بالبطولات تفوز بالمباريات 1-0 حتى عندما لا تكون في أفضل حالاتها. كان يجب أن تكون النتيجة اليوم 1-0 على الأقل".
روزينيور يتحدث عن سوء التقدير في هدف التعادل في اللحظات الأخيرة
واصل روزينيور في الوقت الأصلي أن التغطية الدفاعية الضعيفة كلفت فريقه الكثير، حيث ارتقى فليمنج أعلى من الجميع ليحرز هدف التعادل دون ضغط يذكر في الدقيقة 94.
وقال روزينيور محبطًا : "لم يتم تنفيذ مهمة. لم يتم تنفيذ مهمة - مهمة التغطية. نحن نعلم أن فليمنج هو أفضل لاعب في التسديد بالرأس.
"وكان هناك لاعب لن أذكر اسمه... أنا لست هنا لكي أضع اللاعبين في موقف حرج، سأحمي لاعبي فريقي دائمًا، وسأتعامل مع الأمر خلال الأسبوع. كان هناك لاعب كلفنا بهذه المهمة وقام بمراقبة اللاعب الخطأ. هناك الكثير من الحالات التي استقبلنا فيها أهدافًا بسبب عدم التركيز والمسؤولية.
"تحتاج إلى لاعبين يمكنك الاعتماد عليهم في اللحظة المناسبة للقيام بمهمة ما. هناك قيم معينة يجب أن تتوفر في فريقك. الأمر يتعلق بتقييم اللاعبين وتقييمهم في اللحظة المناسبة. نحتاج إلى لاعبين يمكنهم إنجاز المهام في اللحظات الحاسمة".
تشيلسي يعود إلى المراكز الأربعة الأولى لكنه يواجه تحديات صعبة في المستقبل
صعد تشيلسي إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل هذه النقطة، لكنه سيتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد إذا فاز الشياطين الحمر على إيفرتون يوم الاثنين. كما يمكن لليفربول أن يتساوى في النقاط مع البلوز إذا فاز على نوتنغهام فورست.
مع بقاء 11 مباراة فقط في السباق على دوري أبطال أوروبا، لم يعد هناك مجال لارتكاب أخطاء فادحة مثل تلك التي ارتكبها تشيلسي في الأسبوعين الماضيين - وهو أمر سيؤكده روزينيور بلا شك للاعبيه قبل سلسلة من المباريات الصعبة، بما في ذلك مواجهات مع أرسنال وأستون فيلا ونيوكاسل ومانشستر سيتي.
