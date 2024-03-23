"لغز" جواو فيليكس .. مستقبل غامض لموهبة ضائعة في برشلونة

جواو فيليكس يواصل التراجع!

يمر جواو فيليكس، نجم فريق برشلونة بفترة صعبة ومستقبل غامض حيث لا يوجد أى نية لدى البلوجرانا لإنفاق مبلغ كبير لشراء المهاجم البرتغالي نهائيًا ولا يريد دييجو سيميوني، عودته إلى أتلتيكو مدريد.

وقال فيليكس، سابقًا في مقال لصحيفة "The Players' Tribune": "الثقة شئ أساسي بالنسبة لى ولكن عندما لعبت مع فرق الشباب في بورتو، لم يكن هذا يحدث دائمًا، لم يؤمنوا بي بقدر ما أؤمن بنفسي ولم يثقوا بي لقد انتقدوني وأخرجوني من الملعب، وأخذوا ثقتى، في بورتو فقدت فرحتي".

وقد تألق النجم البرتغالى مع فريق بنفيكا، بعد ذلك وهناك عدد قليل من الافراد والأندية ما زالوا يؤمنون بفيليكس، وكان أتلتيكو مدريد يؤمن به كثيرًا ودفعوا لبنفيكا 126 مليون يورو لضمه في صيف عام 2019 ولكن بعد ذلك لم يثق الفريق الإسباني في المهاجم البرتغالى بل شعروا بالخيانة منه.