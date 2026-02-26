"لطالما أردت تمثيل المكسيك": ريتشارد ليديزما يسجل أول هدف له مع منتخب "إل تري"

وأكد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على الأهمية العاطفية لاختيار المكسيك على المستوى الدولي.

وقال: "بالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أمثل المكسيك. كان هذا قراري، وجهودي، وقد ظهر ذلك اليوم من خلال الهدف الذي سجلته. أنا سعيد جدًا وفخور باختياري المكسيك".

سيترقب ليدزما الآن الإعلان النهائي عن قائمة المشاركين في كأس العالم، ويركز على الحفاظ على مستواه مع تشيفاس، على أمل أن يحصل على مكان في التشكيلة.

"الأمر يتعلق بالثقة في الوقت الحالي. عليّ أن أستمر في تقديم أداء جيد مع تشيفاس، وسنرى... الآن، ننتظر القائمة النهائية".