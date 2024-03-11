"لست نادمًا".. لوكاكو حرم ليفربول من ضم دوكو وقدم فرصة العمر لمانشستر سيتى!

كيف منع لوكاكو ليفربول من ضم نجم السيتى؟

بذل يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول كل ما في وسعه لإقناع النجم البلجيكي جيريمي دوكو، بالانضمام إلى أنفيلد عندما كان مراهقًا، لكنه فشل فى اقناعه.

وأرادت العديد من الفرق الكبرى مثل آرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي وأياكس وأيندهوفن التعاقد مع جيريمي دوكو، من أندرلخت عندما كان لا يزال عمره 15 عامًا فقط لكن كان الاهتمام الأكبر من ليفربول.

وقال ديفيد والد دوكو، لـ "Het Nieuwsblad": "أظهر لنا ستيفن جيرارد مقاطع فيديو يحتوى على تحليل تكتيكي في مجمع التدريب وجاء سيمون مينيوليه وساديو ماني وفينالدوم للتحدث معنا".

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وكان اهتمام ليفربول الشديد بدوكو، مفهومًا بصفته جناحًا سريعًا للغاية ويتمتع بمهارات مراوغة رائعة وكان النجم البلجيكي بالفعل متجهًا نحو القمة لذلك كان أندرلخت مرعوبًا من فكرة خسارة أحد أفضل مواهبه مقابل رسوم رمزية قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول، ولقاء دوكو مع روميلو لوكاكو غيّر كل شيء.