سلك ليام روسينيور، المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، طريق جوزيه مورينيو، المدير الفني التاريخي للفريق اللندني، خلال مؤتمره الصحفي الأول مع البلوز، مؤكدًا أنه لن يكون شخصية متغطرسة خلال فترة عمليه مشيرًا إلى ثقته بنفسه وبقدراته الفنية.
"لست متغطرسًا وبارع في عملي".. ليام روسينيور يسلك نهج مورينيو في أول مؤتمر له مع تشيلسي
- Getty Images Sport
خسارة تعمق الجراح
حضر روسينيور مباراة تشيلسي التي خسرها 2-1 في منتصف الأسبوع أمام فولهام، حيث تولى كالوم ماكفارلين المسؤولية المؤقتة مرة أخرى. طُرد مارك كوكوريلا في منتصف الشوط الأول، ليكون هذا الطرد الخامس للاعب من البلوز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ومع ذلك، استغرق الأمر حتى الدقيقة 55 حتى استغل فولهام تفوقه العددي، عندما سجل راؤول خيمينيز هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم ليضع فولهام في المقدمة. ثم سجل ليام ديلاب هدف التعادل في الدقيقة 72 قبل أن يحافظ هاري ويلسون على مستواه الجيد ليضمن الفوز لفريق ماركو سيلفا على أرضه.
أدت الهزيمة في كرافن كوتيدج إلى تمديد سلسلة تشيلسي دون فوز إلى خمس مباريات في الدوري، وتراجع الفائز بكأس العالم للأندية إلى المركز الثامن في الجدول، بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول في المركز الرابع.
سيتولى روسينيور الآن مهام الفريق الأول بعد وصوله من نادي ستراسبورج الفرنسي، بينما يستعد البلوز لمباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي مع منافسه اللندني تشارلتون.
المؤتمر الصحفي الأول
وفي أول مؤتمر صحفي له منذ أن خلف ماريسكا في قيادة ستامفورد بريدج، أكد روسينيور أنه ليس متعجرفًا بل بارعًا في عمله. وقال يوم الجمعة قبل مباراة تشيلسي مع تشارلتون في الكأس: "أنا فخور جدًا بكوني مدربًا إنجليزيًا شابًا في أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم، لقد قدمت تضحيات لأبتعد عن عائلتي في ستراسبورج... أنا لست متكبرًا، لكنني بارع في عملي".
كما صرح روسينيور أنه يعمل مع لاعبين متميزين وموهوبين بعد أن أشرف مؤخرًا على التدريبات لأول مرة. وقال المدرب المولود في واندسوورث: "أنا متحمس جدًا للعمل مع هذه المجموعة، قضيت يومين رائعين ورحب بي الجميع أشعر أنني في بيتي بالفعل. كان اللاعبون رائعين معي، وكانوا متفاعلين وجعلوا طاقمي وأنا أشعر أنني في بيتي، والآن أريد أن أبدأ المباريات معهم".
- Getty Images Sport
الموهبة وحدها لا تكفي
وأضاف روسينيور أن شباب فريق تشيلسي يمثل نقطة قوة، لكن الموهبة وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح. وقال : "إنهم لاعبون متميزون وموهوبون يتمتعون بإمكانات هائلة، ومهمتي هي تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، امتلاك الإمكانات أمر، وأنا مدرب جيد جدًا من حيث الإمكانات، واللاعبون هم لاعبون من الطراز العالمي من حيث الإمكانات، على الرغم من أن بعضهم بالفعل لاعبون من الطراز العالمي. لكننا لا نستطيع أن نكون فريقًا من الطراز العالمي من حيث الإمكانات، بل يجب أن نكون فريقًا من الطراز العالمي. وهذا هو ما أحاول تحقيقه مع النادي".
كما أشاد مدرب تشيلسي الجديد بقائد الفريق ريس جيمس، الذي يعتقد روسينيور أنه قادر على تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل. وقال المدرب السابق لهال وستراسبورج: "لقد حللت المباريات الأخيرة التي خضناها، ويجب أن أقول إن ريس، من حيث تأثيره على المجموعة، ومن حيث أدائه عندما يكون على أرض الملعب، يتطور كل يوم، من المثير العمل معه في هذه المرحلة من مسيرته لأنني أعتقد أن لديه مستويات يمكنه تجاوزها حتى ما يقدمه الآن. أعتقد أن هذا هو حال الكثير من هؤلاء اللاعبين".
وأضاف: "ما تعلمته في اليومين الماضيين، ليس فقط عن ريس أو مجموعة القيادة، هو أن جميع اللاعبين يريدون النجاح. جميعهم صادقون. لقد عملوا بشكل رائع معي في اليومين الماضيين وأنا متشوق للتعرف عليهم بشكل أفضل".
روزنامة مضغوطة
يواصل تشيلسي مبارياته في كأس الاتحاد الإنجليزي بمواجهة تشارلتون يوم السبت، ثم يستقبل آرسنال في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وسيواجه الفائز في هذه المواجهة إما نيوكاسل أو مانشستر سيتي في نهائي المسابقة في مارس.
ولن يكون لدى روسينيور الكثير من الفرص للعمل مع فريقه الجديد في يناير، حيث سيواجه تشيلسي فريق برينتفورد في ديربي غرب لندن آخر في الأسبوع المقبل، قبل أن يواجه فرق بافوس وكريستال بالاس ونابولي ووست هام في نهاية الشهر.