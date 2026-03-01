"لست سعيدًا جدًا" - هوغو إكيتيكي غير راضٍ عن عدد الأهداف التي سجلها مع ليفربول رغم تسجيله 16 هدفًا في موسمه الأول

سرعان ما أصبح لاعب باريس سان جيرمان السابق أحد اللاعبين المفضلين لدى جماهير أنفيلد، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى أنه لاعب يسعى بلا هوادة إلى الكمال. قبل الفوز الساحق على وست هام، كان إكيتيكي قد خاض أربع مباريات محبطة دون أن يسجل أي هدف، وهي فترة جفاف واضحة أثقلت كاهل المهاجم الشاب. على الرغم من تسجيله 16 هدفًا في 37 مباراة خلال موسمه الأول، إلا أنه يرفض أن يكتفي بما حققه، حيث يسعى فريق أرني سلوت إلى تحقيق نتيجة قوية في المسابقات المحلية والأوروبية.

وأضاف إكيتيكي: "من الواضح أنني أستطيع التحسن، كان بإمكاني التسجيل في المباريات الأخيرة، حصلت على فرص جيدة. لذا عليّ أن أواصل العمل. أريد أن أكون أفضل نسخة من نفسي لمساعدة الفريق أكثر، لأنني أعلم أنني أستطيع تقديم المزيد. لكن الأمر يتعلق دائمًا بالدروس والتعلم والتحسن. سأحاول في المباريات القادمة أن أكون أفضل، وأن أسجل المزيد من الأهداف وأن أشارك أكثر".