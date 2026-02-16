Getty Images
"لدي هدف واضح" - كريم أدييمي يطمح إلى "القمة" وسط شائعات عن انتقاله مع تجميد مفاوضات تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند
العلامة الاستفهام البالغة 60 مليون يورو
اللاعب الدولي الألماني البالغ من العمر 24 عامًا، والذي يمتد عقده الحالي مع Die Schwarzgelben حتى يونيو 2027، وجد نفسه في قلب شائعات مكثفة بعد تقارير عن انقطاع الاتصال بشأن احتمال تمديد العقد. وقد ارتبط اللاعب السابق في ريد بول سالزبورغ بشدة بالرحيل عن الدوري الألماني، مع تلميحات بأن النادي قد يسعى إلى الاستفادة من أحد أهم أصوله.
تشير التقارير إلى أن دورتموند يفكر الآن بجدية في بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. قد تصل قيمة هذه الصفقة إلى حوالي 60 مليون يورو، مما يوفر لدورتموند رأس مال كبير لإعادة استثماره في الفريق مع التخلص من راتبه الضخم من سجلات النادي.
"القرار لا يعود لي وحدي"
في حديثه إلى Ruhr Nachrichten حول عدم اليقين الذي يحيط بمستقبله على المدى الطويل، كان أدييمي صريحًا بشأن تعقيدات المفاوضات في كرة القدم الحديثة. وأقر بأنه بينما يظل مركزًا على الحاضر، فإن الوضع ليس تحت سيطرته تمامًا. "في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. يمكن أن يتقرر كل شيء في غضون شهر أو شهرين - ربما حتى في غضون الأسبوعين المقبلين. القرار ليس لي وحدي. هناك العديد من العوامل التي تدخل في الاعتبار، بما في ذلك اعتبارات النادي"، أوضح.
كما انتهز أدييمي الفرصة لينفي الادعاءات بأن حياته الشخصية هي التي تحدد انتقاله إلى إحدى المدن الأوروبية الكبرى. ورداً على الشائعات التي تقول إن زوجته تضغط من أجل تغيير المكان، قال: "ما تقرأه في وسائل الإعلام ليس دقيقاً دائماً. تركيزي هنا. لم أقل أبداً إنني أشعر بعدم الارتياح أو أي شيء من هذا القبيل".
وأضاف: "كان هدفي دائمًا هو المنافسة على أعلى المستويات. ومع ذلك، لن أدلي بأي تصريحات جريئة عن الفرق الأخرى. نحن نركز على أنفسنا ونقوم بعملنا. إذا نجح الأمر في النهاية، فهذا رائع. علينا أن نبقى أوفياء لأنفسنا، ونؤدي أداءً جيدًا، ونفوز بالمباريات – وبعد ذلك سنرى أين نقف. لدي هدف واضح – وسأعلنه مرة أخرى كل عام طالما أنني ألعب هنا".
ظهور فيديو موسيقي يثير ضجة في BVB
خارج الملعب، واجه أدييمي انتقادات بسبب أنشطته خارج الملعب، وأبرزها ظهوره في فيديو موسيقي لزوجته، مغنية الراب لوريدانا. وبحسب ما ورد، فاجأ هذا الظهور مسؤولي النادي، مما أضاف مزيدًا من التوتر إلى الوضع الحساس بالفعل. وقد زُعم أن مسؤولي بوروسيا دورتموند لم يتم إخطارهم مسبقًا بالفيديو، مما أدى إلى مزيد من الاستياء داخل أروقة سيغنال إيدونا بارك.
توقيت إصدار الفيديو، إلى جانب محتواه الغنائي الذي يقارن القيمة السوقية لأدييمي بقيمة أيقونة بوروسيا دورتموند السابقة إرلينج هالاند، لم يلق قبولًا لدى بعض قطاعات المشجعين. في حين أن اللاعبين لهم الحق في قضاء وقت فراغهم، إلا أن مظهر الموقف قد عقد مكانته في وقت يتم فيه فحص أدائه المتسق على أرض الملعب بدقة. وبحسب ما ورد، فإن إدارة النادي تقيّم ما إذا كان سلوكه خارج الملعب يتوافق مع المعايير المهنية المتوقعة من لاعب كبير.
صيف القرار بالنسبة للاعب المنتخب الألماني
مع مشاركة الوكيل البارز خورخي مينديز، أصبحت طاولة المفاوضات أكثر ازدحامًا. يشتهر مينديز بمفاوضاته الصعبة، وغالبًا ما يشير وجوده إلى أن هناك خطوة كبيرة على الأبواب. قد يجد دورتموند نفسه في مفترق طرق: إما الاستسلام للمطالب المالية اللازمة للاحتفاظ بالجناح على المدى الطويل أو السعي إلى انفصال تام يسمح له بتجديد خيارات نيكو كوفاتش الهجومية بمواهب أصغر سنًا وأكثر استقرارًا.
مع اقتراب موسم الدوري الألماني من ذروته، سيكون الضغط على أدييمي لإثبات أنه لا يزال ملتزمًا تمامًا بقضية دورتموند. قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيظل وجهًا لمستقبل هجوم النادي أم سيصبح نجمه البارز التالي. في الوقت الحالي، يؤكد اللاعب الدولي الألماني أن لديه "هدفًا واضحًا" في ذهنه، ولكن ما إذا كان هذا الهدف يتوافق مع رؤية النادي يظل سؤالًا بملايين اليورو يطرح نفسه على ملعب فيستفالنشتاديون.
