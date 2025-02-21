"لجنة المنشطات وواقعة تآمر الحكم الغريبة!" .. تلميحات مثيرة للجدل قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد

كلاسيكو ناري سيحدد مسار لقب دوري روشن السعودي..

دائمًا ما تكون مباريات الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، مليئة بـ"الإثارة والتشويق"؛ ليس على أرضية الملعب فقط، بل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

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الهلال يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 52 نقطة من 17 انتصارًا وتعادل مقابل هزيمتين؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال "الوصيف".