"الاستئناف" تصدم النصر .. وتعلن قرارها الرسمي في طعن الوحدة بـ"قضية الحافلة"

الضربات تتوالى على النصر في الموسم الحالي..

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، قرارها النهائي في "طعن" الوحدة، بقضية مباراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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الوحدة قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق؛ بعد الخسارة (0-2) أمام النصر، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

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وجاءت شكوى الوحدة؛ بحجة تأخر وصول "حافلة" الفريق النصراوي إلى الملعب؛ وما نتج عنه من تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة.