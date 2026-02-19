"لا ينبغي أن يكونوا في المباراة" - مدرب تشيلسي ليام روزينيور يوجه رسالة قوية ضد العنصرية بعد الإساءة إلى فينيسيوس جونيور

وقال روزينيور للصحفيين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا إندبندنت": "إنه أمر مزعج. دائمًا ما يجب أن يكون هناك سياق لذلك. ما سأقوله هو أن أي شكل من أشكال العنصرية في المجتمع، وليس فقط في كرة القدم، أمر غير مقبول.

لا يمكنني التحدث عن حادثة لا تزال قيد التحقيق. لن أتحدث عن تلك الحادثة. ما أود قوله هو أنه عندما ترى لاعبًا مستاءً كما كان فينيسيوس جونيور، فعادةً ما يكون هناك سبب لهذا الاستياء".

وأضاف روزينيور، في إشارة على الأرجح إلى تعليقات مورينيو بعد المباراة، أن العرق لا ينبغي أن يكون عاملاً مهماً "بغض النظر عن طريقة احتفال اللاعب".

وتابع روزينيور: "لقد تعرضت أنا نفسي للإساءة العنصرية. أعرف أشخاصًا تعرضوا لذلك، وما يجب أن يفهمه الناس هو أن الحكم عليك لشيء يجب أن تفخر به هو أسوأ شيء.

"إذا ثبت أن أي لاعب أو مدرب أو مدير إداري مذنب بالعنصرية، فلا يجب أن يكون في اللعبة. الأمر بهذه البساطة.

"هذه حالة معقدة للغاية عندما تتحدث عن العرق أو الجنس. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتغير في المجتمع. بصراحة، هذا الأمر يثير اشمئزازي. أعتقد أن هناك نقاشًا أوسع من كرة القدم. أعتقد أنه يجب أن تكون هناك مساءلة أكبر عن هذه الأمور التي يجب القضاء عليها".