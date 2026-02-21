Getty Images Sport
"لا يمكن أن نخسر!" - ديكلان رايس يكشف عن رسالة بوكايو ساكا الجريئة قبل ديربي شمال لندن، في الوقت الذي يسعى فيه أرسنال المتعثر إلى العودة بقوة أمام توتنهام
أرسنال يبحث عن رد بعد تعادل وولفز
يظل أرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أضاع فرصة التقدم بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي بعد أن تلقى صدمة من ولفرهامبتون، الذي عاد في وقت متأخر ليحقق التعادل 2-2 مساء الأربعاء. كان ساكا وبييرو هينكابي قد منحا الغانرز تقدمًا 2-0، لكن هدفي هوغو بوينو وتوم إيدوزي ضمنوا تقاسم النقاط في مولينوكس.
يوم الأحد يمنح فرصة لفريق شمال لندن للرد على منتقديه عندما يزور منافسه المحلي توتنهام، الذي سيكون تحت أنظار المدير الفني الجديد إيغور تودور بعد رحيل توماس فرانك في وقت سابق من هذا الشهر. يحتل توتنهام المركز السادس عشر قبل مباريات نهاية الأسبوع ويواجه خطر الهبوط، حيث يتقدم بفارق خمس نقاط فقط على وست هام يونايتد الذي يحتل المركز الثامن عشر.
لم يخسر رايس في أي مباراة ضد توتنهام منذ انضمامه إلى أرسنال في 2023، وكانت آخر خسارة له أمام الليليوايتس عندما قاد هاميرز في هزيمة 2-0 في موسم 2022-23. والآن، كشف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ما قاله له زميله في النادي والمنتخب الوطني ساكا عن ديربي شمال لندن عندما انتقل لأول مرة إلى ملعب الإمارات.
"لا يمكنك أن تخسر مباريات الديربي أمام توتنهام"
وقال رايس لصحيفة "ذا صن": "أتذكر أن ساكا قال: 'لا يمكنكم خسارة الديربي هنا أمام توتنهام'. بالنسبة للجماهير والجميع واللاعبين والموظفين، هذه مباراة لا يمكن خسارتها".
يتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط بعد أن لعب مباراة أكثر من منافسه على اللقب مانشستر سيتي، الذي يمكنه تقليص الفارق إلى نقطتين بفوزه على نيوكاسل يونايتد مساء السبت. تُطرح أسئلة حول عقلية لاعبي أرسنال، لكن رايس يعتقد أن زملائه لديهم فرصة ذهبية يوم الأحد لإثبات أن لديهم ما يلزم للفوز بأول لقب دوري منذ 2003-04.
في مقال آخر في نفس المنشور، قال اللاعب الدولي الإنجليزي: "ديربي شمال لندن هو المباراة المثالية للرد على ذلك. إنها مباراة مهمة، ستكون مهمة في موسمنا. الطريق طويل، ولا يزال هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل، هناك منظور هنا. ما زلنا نعيش موسمًا رائعًا ولا يمكننا أن ندع أي ضوضاء خارجية تعكر ذلك.
"عندما نتحدث عن العقلية، فقد أظهرنا عقلية لا تصدق طوال الموسم لنصل إلى ما نحن عليه، ولن نسمح لأي شيء أن يقف في طريق ذلك".
أرتاتا يدعم فريق آرسنال في الرد
أطلق المراهنون مصطلح "وظائف الزجاجة" في اتجاه أرسنال بعد التعادل مع وولفز، لكن المدير الفني ميكيل أرتيتا رفض هذا المصطلح وقال إن فريقه يجب أن يتقبل النقد "بصدر رحب".
وقال: "هذا المصطلح [bottle jobs] ليس جزءًا من مفرداتي ولا أرى الأمر على هذا النحو لأنني لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يفعل ذلك عن قصد. أنا لا أستخدم هذا المصطلح، لكن هذا رأيي الشخصي.
"هذه وجهة نظر فردية، ومنظور شخصي. يجب احترام ذلك. هذا ما قلته بعد المؤتمر الصحفي. عندما تخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون بالطريقة التي سارت بها المباراة، عليك أن تتقبل ذلك.
"ما يهمني حقًا هو المباراة التالية، وما نحن مصنوعون منه، وما نحبه في هذا الأمر، وكيف نكتب مصيرنا من هنا."
أرسنال يأمل في إنهاء الموسم بحصد العديد من الألقاب
على الرغم من السخرية الموجهة نحوهم، لا يزال أرسنال يتمتع بفرصة الفوز بعدة ألقاب من الآن وحتى نهاية الموسم. بعد مواجهات الدوري مع توتنهام وتشيلسي وبرايتون، سيزور فريق أرتيتا مانسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي وسيواجه سيتي في نهائي كأس كاراباو في أواخر مارس.
وقد سحق أرسنال توتنهام في أول ديربي شمال لندن هذا الموسم، حيث سجل إيبيريشي إيزي ثلاثية رائعة.
