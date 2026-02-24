"لا يمكننا تجاهل ذلك!" - الكشف عن تسجيل صوتي من VAR أدى إلى إلغاء هدف مانشستر سيتي المثير للجدل في مباراة ليفربول

حقق مانشستر سيتي عودة مثيرة للفوز على ليفربول في أنفيلد في وقت سابق من هذا الشهر. افتتح زوبوسلاي التسجيل بضربة حرة من مسافة بعيدة، لكن برناردو سيلفا أدرك التعادل قبل أن يسجل هالاند ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريق جوارديولا النقاط الثلاث.

بدا أن الضيوف سيحرزون الهدف الثالث عندما دحرج شيركي الكرة نحو المرمى الخالي، بعد أن ترك حارس مرمى الريدز أليسون مكانه للصعود إلى منطقة الجزاء. تشاجر زوبوسلاي وهاالاند في محاولة للوصول إلى الكرة، لكن كلا اللاعبين انتهى بهما المطاف على العشب بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى.

بينما افترض العديد من المشجعين أن الهدف سيكون صحيحًا، قرر الحكام بعد مراجعة اللقطات عدم احتسابه، وحصل زوبوسلاي على بطاقة حمراء.