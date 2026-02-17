"لا يبدو الأمر صحيحًا" - ليام روزينيور متهم بـ"التمثيل" في تشيلسي بعد مقارنته بغراهام بوتر

كان تعيين روزينيور في ستامفورد بريدج سيخضع دائمًا للتدقيق، نظرًا لتاريخ النادي الحديث مع المدربين المحليين الواعدين. بالنسبة للعديد من مشجعي تشيلسي، فإن تعيين مدرب إنجليزي يركز بشدة على اللعب الهيكلي والفلسفة التكتيكية يثير ذكريات غير مرغوب فيها عن فترة غراهام بوتر المشؤومة.

وصل بوتر من برايتون وسط توقعات كبيرة، لكنه عانى بشكل ملحوظ لفرض شخصيته على فريق مليء باللاعبين الباهظين الثمن والنجوم المعروفين، مما أدى إلى إقالته بعد حوالي سبعة أشهر. يأتي روزينيور كشخصية غير معروفة إلى حد ما، بعد أن درب هال قبل أن يتولى منصب المدرب الرئيسي لنادي شقيق تشيلسي - ستراسبورغ الذي يلعب في الدوري الفرنسي. ثم تم تعيينه ليحل محل إنزو ماريسكا على رأس البلوز في بداية العام، وحقق بداية قوية، حيث فاز في ثماني مباريات وتعادل في واحدة من أصل 11 مباراة قادها.

ومع ذلك، سارع جيمي كاراغر إلى إجراء مقارنة بين بوتر وروزينيور، مشيرًا إلى أن البراعة الفنية وحدها لا تكفي للبقاء في المشهد السياسي والاجتماعي لقوة عظمى حديثة مثل تشيلسي.