لا مزيد من "الأموال الغبية" .. دليل مانشستر يونايتد لتقليص الفجوة مع السيتي

كيف يقلص مانشستر يونايتد الفجوة مع السيتي؟

يبتعد مانشستر يونايتد عن منافسه التقليدي السيتى فى كل الجوانب كثيرًا لكن السير جيم راتكليف، لديه خطة جيدة لتقليص هذا الفارق.

وفى الفترة الأخيرة من الموسم الكابوسى لديفيد مويس، كمدربًا لمانشستر يونايتد، اعترف أن فريقه بحاجة إلى "الطموح" ليكون على نفس مستوى مانشستر سيتي بعد هزيمة الشياطين الحمر أمامهم بنتيجة 3-0، وكان هذا فى الموسم الأول ما بعد اعتزال فيرجسون، وكانت هناك مخاوف واضحة بشأن تألق السيتي وصعوده بعد الاستحواذ عليه من الإمارات.

ولكن كان مانشستر يونايتد لا يزال يشعر أنه الفريق الأول في مانشستر وإنجلترا وكان لديهم 20 لقبًا في الدوري مقابل ثلاثة ألقاب للسيتي فقط ولم يكن الفريق بحاجة إلى أن يطمح إلى أن يكون مثل السيتي، بل كانوا بحاجة فقط إلى أن يكونوا مثل الفريق الذي كانوا عليه قبل 12 شهرًا تحت قيادة فيرجسون، عندما حصدوا لقب الدوري قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفى فترة مويس، تفوق السيتي على اليونايتد بأرض الملعب، لكنه الآن يتفوق عليه فى كل شئ، ومع زيارة مانشستر يونايتد اليوم الأحد لملعب الاتحاد ومواجهة السيتى فى ديربى مانشستر سيحاول الشياطين الحمر تعويض نتائجهم الكارثية أمام منافسه المحلى تحت قيادة السير جيم راتكليف وفريقه الجديد.

وأصبح هناك اعتقاد حقيقي بأن مانشستر يونايتد قادرون على تقليل الفارق مع السيتى في السنوات المقبلة من خلال اتخاذ الخطوات الصحيحة خارج الملعب أولًا.