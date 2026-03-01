يمثل دورة 2026 الفرصة الأخيرة على الأرجح لنيمار لتحقيق المجد في كأس العالم، لكن طريقه كان محفوفًا بالعقبات الجسدية. يبلغ المهاجم حاليًا 34 عامًا، وقد كان يكافح من أجل العودة بعد خضوعه لعملية جراحية كبيرة في الركبة، وهو ما أجبره على التغيب عن عدد كبير من المباريات. تعليقات رودريغو بمثابة تذكير للطاقم الفني بأن غرفة الملابس لا تزال تنظر إلى نيمار على أنه القائد والقلب الإبداعي للمنتخب الوطني.

سُئل رودريغو عن ضرورة مشاركة نيمار في البطولة القادمة في أمريكا الشمالية، ولم يتردد في إبداء رأيه. "هذا منطقي. بالنسبة لي، في رأيي، لا يوجد حتى مجال للنقاش. لكننا نعلم، بالطبع، أنه يحتاج إلى أن يكون في حالة جيدة، عليه أن يستعد، فهو عائد من جراحة في الركبة. لن يكون الفوز بنفس السهولة بدونه، لذا نحن بحاجة إليه"، صرح الجناح البالغ من العمر 25 عامًا.