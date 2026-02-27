"لا صلة له بالأمر" - إدي هاو يرد بانفعال على الشائعات التي تربط أنتوني جوردون بالانتقال إلى أرسنال

كما أبدى أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اهتمامه باللاعب الجناح في فريق نيوكاسل، في حين يُعتقد أن مانشستر يونايتد يراقب جوردون عن كثب. اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي سجل مؤخرًا أربعة أهداف في فوز نيوكاسل على قاراباغ في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وقع على تمديد عقد طويل الأمد مع نيوكاسل في أكتوبر 2024، ولا يزال أمامه أربع سنوات لتنفيذ ذلك العقد.

لكن ذلك لم يمنع منافسي نيوكاسل من إبداء اهتمامهم بجوردون، على الرغم من موسمه المتواضع أمام المرمى. في الواقع، سجل جوردون ثلاثة أهداف فقط وصنع هدفين في 21 مباراة بالدوري في موسم 2025-26.

قبل مباراة نيوكاسل مع إيفرتون في نهاية هذا الأسبوع، سُئل هاو عن التكهنات حول مستقبل جوردون في النادي، والتي وصفها المدرب السابق لبورنموث بأنها "غير ذات صلة".