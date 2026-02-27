Getty Images Sport
"لا خوف!" - تشيلسي يوجه تحذيرًا إلى باريس سان جيرمان بعد تعادله مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا في دور الـ16
تكرار نهائي كأس العالم للأندية
يسعى باريس سان جيرمان إلى الدفاع بنجاح عن لقبه الأوروبي بعد تغلبه على إنتر في ميونيخ في مايو الماضي. أهداف أشرف حكيمي وديزير دوي وخفيتشا كفاراتشيليا وسيني مايولو ساعدت العملاق الفرنسي على تحقيق فوز ساحق 5-0 على نظيره الإيطالي في ملعب أليانز أرينا.
بذل فريق لويس إنريكي جهدًا كبيرًا في سعيه للتأهل إلى دور الـ16 بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة موناكو في التصفيات. حقق باريس سان جيرمان فوزًا 3-2 في ملعب لويس الثاني الأسبوع الماضي وتعادل 2-2 مع منافسه في الدوري الفرنسي في ملعب بارك دي برانس ليؤكد فوزه 5-4 في مجموع المباراتين ويحجز مكانه في الدور التالي من مسابقة الأندية الأوروبية.
وسيستأنف باريس سان جيرمان منافسته مع تشيلسي، حيث سيواجه الفريق الإنجليزي للمرة الأولى منذ نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي. سجل كول بالمر هدفين وجواو بيدرو هدفًا واحدًا ليحقق الفريق اللندني فوزًا 3-0 في ملعب ميتلايف ستاديوم الصيف الماضي.
حسم تشيلسي مركزه ضمن الثمانية الأوائل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن قلب تأخره إلى فوز على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.
ويؤكد مدير كرة القدم في تشيلسي ديفيد بارنارد أن مباراة دور الـ16 ستكون اختبارًا صعبًا للنادي، لكنها لا تثير أي مخاوف لفريق ليام روزينيور.
مباراة باريس سان جيرمان "لا تخيف" تشيلسي
بعد إجراء القرعة، قال بارنارد: "لقد لعبنا ضد باريس سان جيرمان عدة مرات. إنهم حاملو اللقب، لكن الناس ربما سيتذكرون ما حدث في الصيف في كأس العالم للأندية. سيكون الأمر صعباً، لكننا لا نخشى ذلك.
يمكنك النظر إلى جدول المباريات، لكن لا يمكنك أن تأخذ الأمور كأمر مسلم به".
حصل تشيلسي على الجزء الأصعب من قرعة دوري أبطال أوروبا. الفائز في المباراة ضد باريس سان جيرمان سيواجه غلطة سراي أو ليفربول في ربع النهائي، بعد أن حجز الفريق التركي مكانه في دور الـ16 بفوزه 7-5 على يوفنتوس هذا الأسبوع.
وإذا تمكن باريس سان جيرمان أو تشيلسي من الوصول إلى نصف النهائي، فسيواجهان ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو أتالانتا أو بايرن ميونيخ.
روزينيور يتطلع إلى "مباراة رائعة"
سيكون على تشيلسي بذل جهد كبير إذا أراد التقدم إلى ما بعد دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب روزينيور يعتقد أن مواجهته مع باريس سان جيرمان ستكون "مباراة رائعة".
وحول مواجهة باريس سان جيرمان الشهر المقبل، قال مدرب البلوز: "أنا متحمس للغاية. باريس سان جيرمان فريق رائع. لدي خبرة في اللعب ضدهم في فرنسا. لطالما أعجبت بهم. لويس إنريكي قام بعمل رائع.
هذه هي المباريات التي تعيش من أجلها، المباريات التي تدخل عالم كرة القدم من أجلها. ستكون مباراة رائعة. لكن لدينا ثلاث مباريات أخرى قبل ذلك، وأنا بحاجة إلى التركيز عليها".
إحدى هذه المباريات ستكون ضد أرسنال بعد ظهر الأحد، حيث يسعى البلوز للانتقام من الغانرز لخسارته في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. تأهل أرسنال إلى النهائي على حساب تشيلسي، بعد فوزه بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين على منافسه.
كوكوريلا من بين اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة أرسنال
وكشف روزينيور أن مارك كوكوريلا سيغيب عن مباراة أرسنال نهاية هذا الأسبوع، لكن لاعبًا غاب لفترة طويلة يقترب من العودة إلى اللياقة البدنية.
وقال روزينيور يوم الجمعة: "ريس [جيمس] بخير تمامًا. روميو [لافيا] يزداد قوة. خضنا مباراة تدريبية مصغرة خلال الأسبوع وبدا في حالة جيدة جدًا".
"سيغيب إستيفاو [ويليان] لفترة أطول قليلاً، بينما يتقدم جيمي جيتنز في إعادة تأهيله. لن يكون مارك كوكوريلا متاحًا يوم الأحد، لكننا نأمل أن نتمكن من استعادته بأسرع وقت ممكن".
في غضون ذلك، عاد داريو إيسوغو إلى الملعب للتدريب، حيث يتطلع لاعب الوسط إلى المشاركة في أول مباراة رسمية له منذ فوز النادي بكأس العالم للأندية على بالميراس في يوليو.
"داريو إيسوغو عاد أيضًا إلى الملعب للتدريب. نأمل أن نتمكن من استعادتهم وتجهيزهم للمباريات المتبقية"، أكد روزينيور.
بالإضافة إلى ذلك، سيغيب المدافع ويسلي فوفانا عن رحلة الفريق إلى الإمارات بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بيرنلي الأسبوع الماضي. يسعى تشيلسي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله مرتين على التوالي مع ليدز وبيرنلي الصاعدين حديثًا.
