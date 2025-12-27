احتفل جاك جريليش، رفقة كايل ووكر زميله السابق في مانشستر سيتي، بليلة عيد الميلاد، في حفلة تكلفت 20 ألف جنيه إسترليني، وانتهى المطاف بالثنائي في ملهي ليلي حتى الفجر.
لا جديد يُذكر .. جريليش يسهر في ملهى ليلي حتى الفجر مع زميله السابق بعد خسارة فريقه
- Getty Images Sport
احتفالات جريليش تمتد إلى الفجر
سافر جريليش إلى العاصمة لندن، وزار وينتر وندرلاند، حيث التقى بزميله السابق في منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي كايل ووكر. ثم ذهب الاثنان لتناول العشاء في مطعم باجاتيل الفرنسي في مايفير ووزعا مشروبات مجانية على رواد المطعم.
قال أحد الضيوف: "هؤلاء الشباب يعرفون كيف يحتفلون. أظهروا حسن نيتهم للجميع. إنهم شباب كرماء للغاية". بعد العشاء، انفصل جريليش ووكر عن بعضهما، حيث أراد المدافع الذهاب إلى ملهى ليلي قريب.
ومع ذلك، توجه جريليش وأصدقاؤه إلى نادي تعري في ليستر سكوير لإنهاء الليلة. انتهت الحفلة، التي وصفت بأنها "حفلة موسمية لا مثيل لها"، في الساعة 4 صباحًا بعد أن دفع نجم توفيز، المعار حاليًا من سيتي، فاتورة بقيمة 3500 جنيه إسترليني.
لم يخالف الثنائي أي قواعد للنادي بعد أن حصلوا على إجازة من أنديتهم.
لم يهتم بالرقص
ومصدر مقرب من جريليش يؤكد أن اللاعب لم يكن مهتمًا بالرقص، بل كان يريد فقط تناول بعض المشروبات في وقت متأخر من الليل. وقال المصدر المجهول: "لم يكن جاك مهتمًا بالرقص أو الراقصات، كان يريد فقط تناول المزيد من المشروبات في وقت متأخر من الليل، لقد استمتع بوقته في الملهي. كان رجلاً نبيلاً للغاية. لم ينظر حتى إلى أي من راقصات التعري أو فناني التعري".
وأضاف: "إنه في علاقة حب، وكان هذا مجرد مكان مفتوح لتناول بعض المشروبات في وقت متأخر من الليل. كان جاك ورفاقه في غرفة خلفية، يطلبون مئات من مشروبات بسعر 14 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة، مع فتيات يرقصن على الطاولات والأرائك، كانت حفلة موسمية لا مثيل لها. استمرت الحفلة حتى تم إخراج الحاضرين المتعبين بأدب، وعادوا إلى فندق ساندرسون. طلب بعضهم بعد ذلك مشروبات إلى غرفهم، لقد كانت حفلة لا تُنسى".
- Getty Images Sport
جريليش يسعى لاستعادة أيام أستون فيلا
انتقل جريليش إلى مانشستر سيتي قادمًا من أستون فيلا في عام 2021 مقابل مبلغ قياسي في ذلك الوقت بالنسبة للاعب إنجليزي وأعلى مبلغ دفعه نادٍ بريطاني، حيث دفع سيتي 100 مليون جنيه إسترليني لضمه. ومع ذلك، عانى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من أجل مواكبة أدائه مع فيلا بعد انتقاله إلى سيتي، على الرغم من أنه فاز بثلاث مرات بالدوري الإنجليزي ومرة واحدة بدوري أبطال أوروبا.
لكن لاعب فيلا السابق وجد صعوبة في الحصول على وقت لعب في الموسم الماضي، وسمح له بالرحيل عن النادي على سبيل الإعارة، لينضم إلى إيفرتون خلال الصيف. ويحق لإيفرتون شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل.
وقال جريليش عند انتقاله إلى إيفرتون: "أنا سعيد للغاية بتوقيعي مع إيفرتون، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي، بصراحة. هذا نادٍ رائع، وله مشجعون رائعون، بمجرد أن تحدثت إلى المدير الفني، أدركت أن هناك مكان واحد فقط أريد الذهاب إليه. على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي إيفرتون، لذا هناك هذا الجانب أيضًا، وهو سبب آخر لاختياري إيفرتون، أود أن أشكر المشجعين على جميع الرسائل التي تلقيتها بالفعل. شكرًا لكم على كل الحب والدعم. آمل أن أتمكن من رد الجميل الآن، وأنا متأكد من أنني سأفعل ذلك".
تراجع بعد بداية مشرقة
بدأ جريليش مسيرته مع إيفرتون بشكل رائع، حيث قدم أربع تمريرات حاسمة في أول مباراتين له في الدوري، لكنه فشل في إضافة المزيد إلى رصيده منذ ذلك الحين.
بالإضافة إلى ذلك، سجل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفين فقط في آخر 13 مباراة خاضها، على الرغم من أن هذين الهدفين كانا هدفي الفوز في المباريات التي فاز فيها فريقه على كريستال بالاس وبورنموث.