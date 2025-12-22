Vinicius Junior Neymar Real Madrid BarcelonaGetty/GOAL
Chris Burton و بلال محمد

"لا تفعل مثل نيمار".. نصيحة هامة من نجم البرازيل إلى فينيسيوس جونيور

يجب على فينيسيوس ألا يسير على خطى نيمار...

تلقى فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، نصيحة هامة من مواطنه ساندور، بألا يسير على خطى نيمار، بشأن الضغط على ناديه من أجل الانتقال خلال الميركاتو الصيفي القادم.

لا يزال اللاعب البرازيلي الدولي مرتبطًا بريال مدريد في الوقت الحالي، لكن الحديث عن إتمام انتقاله إلى دوري روشن السعودي لا يزال مستمرًا، حيث يرى مواطنه ساندرو، أن فينيسيوس يجب أن يبقى في مكانه ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

  • مستقبل غامض

    يرى البعض أن فرص النيمار، في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، تقلصت بعد أن اختار مغادرة ليونيل ميسي وبرشلونة للانضمام إلى باريس سان جيرمان في عام 2017. وقد تم دفع مبلغ قياسي قدره 222 مليون يورو في هذه الصفقة، لكن نيمار لم يلمع أبدًا في فرنسا.

    وبحسب التقارير الصحفية فإن فينيسيوس أصبح وجوده مزعجًا في سانتياجو برنابيو، حيث تُطرح تساؤلات حول التزامه مع الفريق الملكي، ولم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد الذي ينتهي في عام 2027.

    • إعلان
  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    نصيحة ثمينة

    ربما يكون ذهن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قد انشغل بالعروض الضخمة في أماكن أخرى، لكن ساندرو أرسل تحذيرًا هامًا إلى فينيسيوس. استخدم لاعب وسط توتنهام السابق نيمار كمثال لتأكيد هذه النقطة.

    قال ساندرو في حديثه إلى BOYLE SPORTS، "هل سيحتاج فينيسيوس جونيور أو تشابي ألونسو إلى مغادرة ريال مدريد؟ لا، أعتقد أنهما يمكنهما البقاء وتحقيق نتائج جيدة معًا، لم أوافق على ما فعله فينيسيوس، ثم قام ألونسو بإخراجه، لكن هذا أمر طبيعي. اللاعب يحتاج فقط إلى التركيز على ريال مدريد. لا تفعل ما فعله نيمار في برشلونة وتغادر. لا تفعل ذلك، من فضلك".

    وتابع: "في البرازيل، نقول إن عليك أن تحاول أن تظل هادئًا. اهدأ. فينيسيوس يبدو عليه هذا التعبير، لكن هذا قد يكون مجرد لحظة. إنه لا شيء، بصفتي لاعب كرة قدم سابق، عليّ أن أقدم بعض النصائح. عليك أن تهدأ قبل أن تفكر في الرحيل، لقد غادرت توتنهام. اعتقدت أنني أريد المغادرة لأنني كنت أتشاجر مع المدربين وتسرعت في اتخاذ القرار، لكنني أحببت توتنهام. لماذا غادرت؟ كان لدي عقد لمدة ثلاث سنوات. لماذا كنت في عجلة من أمري؟ فينيسيوس، أرجوك خذ نفسًا عميقًا، هذا مهم جدًا في الحياة أيضًا، لكن بالنسبة للاعبي كرة القدم على وجه الخصوص، هناك الكثير من الأشخاص من حولنا يقولون للاعبين إن عليهم الرحيل، وإن المدرب لا يحترمهم"

  • الهدوء ضروري

    وأضاف ساندرو: "هل ستتأثر مسيرة فينيسيوس جونيور إذا غادر ريال مدريد الآن؟ 100٪. المقارنة مع رحيل نيمار عن برشلونة جميلة. ما زلت لا أفهم لماذا غادر نيمار برشلونة. لماذا، نيمار؟ لماذا؟ أرجوك أخبرنا لماذا، عندما غادر، بدأت أصلي. من السهل أن أقول ذلك الآن، لكنني قلت في ذلك الوقت: لماذا تغادر برشلونة في أفضل لحظاتك؟ لأنني أحب نيمار، ولأول مرة رأيت ليونيل ميسي يمرر الكرة لنيمار في اللحظات الصعبة. كنت أشاهد برشلونة طوال الوقت، وكان الجميع يمررون الكرة لميسي، لكن في تلك المباراة ضد باريس سان جيرمان، عندما يمرر ميسي الكرة لنيمار ليقول له: نيمار، افعل سحرك".

    وتابع: "تخيل أنك نيمار. أنت في أفضل حالاتك. الآن ميسي، وبطريقة متواضعة وجيدة للغاية، يقول إنه يحتاجك، وأنت ستغادر؟ لا، أعتقد أن ذلك كان أحد أكبر الأخطاء في تاريخ كرة القدم. كان بإمكان نيمار البقاء في برشلونة والفوز بثلاثة أو أربعة جوائز الكرة الذهبية. لذا يا فينيسيوس، أرجوك، اهدأ. اهدأ. تنفس."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Vinicius Junior Real Madrid 2025-26Getty

    قرارات مهمة

    ريال مدريد وفينيسيوس جونيور أمامهما قرارات مهمة في عام 2026، حيث تشير شخصيات بارزة في العاصمة الإسبانية إلى أن النادي الأبيض يجب أن يكون منفتحًا على العروض إذا لم يلتزم المهاجم البرازيلي بالنادي ويؤيد طريقة تفكير ألونسو.

    تعرض للاستهجان من قبل مشجعيه عندما تم استبداله في مباراة الدوري الإسباني مع إشبيلية، مما دفعه إلى التوجه إلى دبي خلال عطلة الشتاء، وستستمر التساؤلات حول ما إذا كان فيني سيبقى في إسبانيا أم سيلاحق المال كما فعل نيمار من قبل.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
ريال بيتيس crest
ريال بيتيس
بيتيس
0