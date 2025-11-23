"لا تعبث معي".. كشف كواليس طرد نجم بيلباو في موقعة برشلونة، وحوار غرفة الفيديو!

في الدقيقة 51، وبينما كانت النتيجة تشير لتقدم البارسا بثلاثية، ارتكب سانسيت تدخلاً عنيفاً على فيرمين لوبيز اكتفى الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز بإشهار البطاقة الصفراء له مبدئياً.

وتوضح التسجيلات اعتراض اللاعب الباسكي بشدة وبنبرة لا تخلو من الإنكار لحظة استدعاء حكم الفيديو (VAR) لزميله في الساحة، حيث التقطت الميكروفونات صوت سانسيت وهو يصرخ بذهول في الخلفية: "لا تعبث معي، إنها ركلة عادية"، محاولاً التقليل من فداحة تدخله.

إلا أن هذه الاحتجاجات العفوية اصطدمت بصرامة بروتوكول الفيديو، حيث طلب حكم الـ VAR دانييل تروخيو سواريز من الحكم مراجعة اللقطة لاحتمالية وجود "لعب عنيف خطير"، وهو التنبيه الذي تجاهل قناعة اللاعب بأنه لم يرتكب خطأً يستوجب الطرد، ليكشف الفيديو لاحقاً تهوراً واضحاً لم يترك مجالاً للشك.