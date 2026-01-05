فاز باريس سان جيرمان على أرضه أمام باريس إف سي، لكن ما حدث بعد المباراة سرعان ما طغى على النتيجة. السبب في ذلك هو توتر الأجواء في المدرجات وغضب مدرب باريس سان جيرمان مما اعتبره ظلمًا متكررًا.
"لا تتوقف المباريات سوى في ملعب باريس سان جيرمان" .. إنريكي ينفجر غاضبًا بعد توقف مواجهة الديربي في حديقة الأمراء!
- AFP
فوز طغت عليه التوترات في المدرجات
أكمل باريس سان جيرمان مساء الأحد الجولة 17 من الدوري الفرنسي بفوزه على باريس إف سي (2-1). كانت مباراة ديربي خاصة ومتوقعة، لكنها اتخذت منحى آخر خلال الوقت الإضافي. فقد أوقف الحكم باستيان المباراة مرتين لطلب تدخل المذيع. كانت الأناشيد، التي اعتبرت تمييزية، قد تردد صداها في المدرجات، مستهدفة لاعبي مارسيليا، الذين وصفوا بـ "الجرذان"، قبل أيام قليلة فقط من مباراة كأس الأبطال بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، المقرر إجراؤها يوم الخميس 8 يناير الساعة 7 مساءً في الكويت.
كان الرسالة التي بثت في الملعب واضحة ورادعة. "قد يتم إيقاف المباراة أو حتى خسارتها بالنسبة لنادينا"، حذر مذيع الملعب، بينما كانت الشاشات تذكر: "صوت واحد، صفر تمييز! الأناشيد التمييزية غير مقبولة في بارك".
- AFP
لويس إنريكي يشجب المعاملة المختلفة لباريس عن غيره
عند صافرة النهاية، لم يخف لويس إنريكي غضبه. أمام كاميرات Ligue1+، لم ينتقد المدرب الإسباني لاعبيه، بل انتقد إدارة الحدث. "لا، لم أكن غاضباً من فريقي، بل من الوضع الذي أعتبره خاصاً للغاية"، أوضح باللغة الفرنسية أولاً، قبل أن ينتقل إلى اللغة الإسبانية.
وتستند انتقاداته إلى ملاحظة بسيطة في رأيه. "في جميع الملاعب، يطلقون علينا كل أنواع الشتائم، لكنهم لا يوقفون مبارياتنا إلا في ملعب باريس سان جيرمان. نذهب إلى ليون ونانت ومارسيليا، ونقبل كل الأجواء. لكنهم لا يسمعون سوى الأناشيد السلبية في ملعب باريس. لقد سئمت"، أضاف.
بمجرد انتهاء الترجمة، أصر المدرب الباريسي، مصمماً على إزالة أي غموض. "أنا غاضب لأنهم يوقفون مبارياتنا فقط. نحن نذهب إلى جميع الملاعب كزوار وفي جميع الملاعب هناك هتافات ضد لاعبينا ونادينا ورئيسنا وضد كل شيء، لكنهم لا يوقفون المباريات أبدًا. إنهم يوقفونها في باريس فقط وهذا ما أنتقده"، تابع الأستوري.
- AFP
انتقاد ضمني للرابطة
دون أن يذكرها صراحة، أشار لويس إنريكي إلى رابطة كرة القدم المحترفة ومؤسساتها. بالنسبة له، فإن إدارة الأناشيد والعقوبات تفتقر إلى الاتساق. ووفقًا لقوله، يتعرض نادي باريس سان جيرمان لقرارات أكثر صرامة من تلك التي تُتخذ في أماكن أخرى. وهي إحباط تراكم على مدار الرحلات وأصبح الآن يُعبر عنه علنًا.
- AFP
عودة للهدوء
في مؤتمر صحفي، غير المدرب الباريسي نبرة حديثه. وفضل تحليل المباراة والديناميكية الجماعية. "الحصيلة واضحة، كانت مباراة صعبة كما توقعنا. لكن أعتقد أننا لعبنا شوطاً أول حافلاً بالفرص. صنعنا فرصاً لتسجيل المزيد من الأهداف. لكن في الشوط الثاني، عادةً لا تكون هناك مشاكل كثيرة. من المهم أن نستهل عام 2026 بهذه الفوز"، قال.
كان هذا خطابًا أكثر هدوءًا، بعيدًا عن الغضب الذي أبداه قبل بضع دقائق، لكنه لم يمح الشعور بالانزعاج.
مع اقتراب موعد المباراة ضد أولمبيك مارسيليا، تذكرنا هذه الحادثة بالحساسية الشديدة المحيطة بالأناشيد في الدوري الفرنسي. في ملعب بارك دي برانس، يتقدم باريس سان جيرمان الآن مع تهديد دائم بوقف المباراة، بينما يطالب مدربه بالإنصاف الذي يرى أنه غائب.