"عليك احترام الآخرين في الفوز والخسارة" .. رسالة حادة من لابورتا إلى مبابي بعد تصرف مهاجم ريال مدريد خلال تتويج برشلونة بالسوبر!

أثبتت تداعيات الكلاسيكو الناري، والذي استمتع به المشاهدون مجانًا عبر تطبيق ثمانية، يوم الأحد في جدة أنها كانت مثيرة بقدر ما كانت عليه المباراة نفسها. فقد حافظ نادي برشلونة على لقب السوبر الإسباني بعد فوزه الصعب 3-2، في نتيجة تؤكد هيمنته الحالية على غريمه التقليدي ريال مدريد.

إلا أن الاحتفالات شهدت توترًا بسبب تصرّف نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي. اللاعب، الذي خاطر بصحته وخاطر بإصابته في الركبة للمشاركة في النهائي، بدا غاضبًا عند صافرة النهاية. وبعد استلامه ميدالية الوصافة، شوهد مبابي وهو يشير بغضب لزملائه في ريال مدريد لمغادرة الملعب فورًا، بدلًا من البقاء لمتابعة تقديم الكأس أو تقديم الاحترام التقليدي للفريق الفائز. وقد فسّر الكثيرون هذا التصرف على أنه محاولة لمنع تشكيل حرس الشرف أو على الأقل إظهار الاحترام، مما أثار غضب إدارة برشلونة.

وفي تصريحات إذاعية لمحطة RAC-1 الكتالونية عقب الانتصار، لم يتردد رئيس برشلونة جوان لابورتا في انتقاد تصرّف مبابي، مشددًا على أن العظمة الرياضية الحقيقية تقاس بمدى قدرة اللاعب على التعامل مع الهزيمة بقدر التعامل مع الانتصار.