Getty Images Sport
"لا أعرف السبب!" - نجم مانشستر سيتي الجديد مارك جوي يشعر بالحيرة بسبب صيحات الاستهجان من جماهير ليفربول بعد فشل انتقاله إلى أنفيلد في الصيف
جويي يتجاهل عدائية أنفيلد
تعرض جيهي لإهانات من قبل مشجعي ليفربول خلال فوز مانشستر سيتي في أنفيلد. اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي انضم إلى فريق بيب جوارديولا في صفقة كبيرة في يناير، تعرض للصافرات كلما لمس الكرة يوم الأحد.
كان المدافع المركزي مرتبطًا بشدة بالانتقال إلى ميرسيسايد قبل أن يختار إتيهاد، وهو قرار لم يغفره له مشجعو أنفيلد بوضوح. على الرغم من الأصوات المعادية لأدائه، ظل جوي هادئًا، وساعد مانشستر سيتي على تجاوز مباراة فوضوية ليحصد النقاط الثلاث.
وفي تصريحاته بعد المباراة، أعرب جوي عن حيرته من صيحات الاستهجان، لكنه أكد أن تركيزه كان منصبًا فقط على المهمة التي كان يقوم بها. وضحك جوي عندما سُئل عن استقبال الجماهير، قائلاً: "نعم، بصراحة، لست متأكدًا من السبب. لكن لا يمكنني التحكم في ما يعتقده مشجعوهم عني. أنا فقط ممتن لمشجعينا لوقوفهم إلى جانبي ودعمهم لي طوال المباراة".
كُلف جوي بمهمة اللعب من الخلف في مواجهة ضغط ليفربول العالي والمستمر، وأظهر شجاعة ملحوظة في التعامل مع الكرة. "الأمر ليس سهلاً. المشجعون يضغطون عليك"، اعترف. "تلاعب ضد فريق يحب الضغط العالي، لكن الأمر يتعلق دائماً بالخطوة التالية. قد ترتكب خطأ، لكن الخطوة التالية. ركز دائماً على الخطوة التالية وكيف يمكنك مساعدة زملائك".
- Getty Images Sport
إنهاء النحس الذي دام 23 عامًا
كان هذا الفوز مهمًا ليس فقط بالنسبة للسباق على اللقب، ولكن أيضًا بالنسبة لتاريخ النادي. فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها مانشستر سيتي في أنفيلد بحضور المشجعين منذ عام 2003، أي قبل عهد الشيخ منصور. ورغم فوز مانشستر سيتي هناك في عام 2021، إلا أن هذا الانتصار جاء خلف أبواب مغلقة خلال الجائحة، مما جعل فوز يوم الأحد لحظة مبهجة للمشجعين الذين سافروا لمشاهدة المباراة.
واللافت أن جوي لم يكن على دراية بأهمية هذا الحدث التاريخي حتى بعد صافرة النهاية. "في الواقع، لم أكن أعرف ذلك على الإطلاق"، اعترف جوي بشأن إحصائية عام 2003. "لذلك أعتقد أنه من الرائع لهم [المشجعين] أن يروا ذلك ويختبروه. الفضل يعود للجميع على إظهارهم مثل هذه المرونة في مباراة صعبة للغاية".
هل تبحث عن رهانات كرة قدم أكثر ذكاءً؟ احصل على توقعات الخبراء والتنبؤات المستندة إلى البيانات والأفكار الرابحة مع GOAL Tips على Telegram. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الآن!
انتصار مبني على "الأخوة"
واجهت مانشستر سيتي أسئلة بشأن صلابة دفاعها في الأسابيع الأخيرة. لكنها صمدت في أنفيلد تحت ضغط هائل. وعزا جويه الصلابة الدفاعية إلى الروح الجماعية التي غرسها جوارديولا في الفريق، واصفاً الجهد المطلوب للفوز في مثل هذا الملعب بأنه واجب تجاه زملائه.
وأوضح جوي: "هذا هو المعيار عندما تحاول الفوز بالمباريات، خاصة ضد منافس قوي مثل ليفربول. يجب أن يبذل كل فرد كل ما لديه من طاقة وجهد من أجل زميله الذي بجانبه، وأعتقد أن الجميع فعل ذلك اليوم".
تم اختبار هذه "الأخوة" إلى أقصى حد عندما اندفع ليفربول إلى الأمام بحثًا عن التعادل، لكن خط دفاع سيتي، بقيادة غيهي، رفض الاستسلام. كانت النتيجة ردًا قاطعًا على النقاد الذين شككوا في رغبة البطل في الفوز. وأضاف: "نحن نعلم أننا يجب أن نتحسن في تلك اللحظات. لكن مرة أخرى، أظهرنا جانبًا مختلفًا من لعبنا اليوم. مرونة جيدة، وتماسك جيد".
- Getty Images Sport
دوناروما وهاالاند يقدمان لحظات حاسمة
بينما وضع جيهي والدفاع الأساس، حسمت المباراة في النهاية لحظات من التألق الفردي في كلا طرفي الملعب. سجل إرلينج هالاند مرة أخرى هدفًا حاسمًا من ركلة جزاء، لكن الحارس جانلويجي دوناروما نال نفس القدر من الثناء. أنقذ الحارس الإيطالي مرماه بصدّ رائع في الدقائق الأخيرة ليحافظ على التقدم.
وقال جيهي: "كان هناك لاعبان غيرا مجرى المباراة. أحدهما في إرلينغ والآخر في جيجيو، الذي قدم تصديًا رائعًا. أعتقد أن الجميع قدم أداءً رائعًا اليوم".
اعتُبرت هذه الفوز بمثابة بيان قوي في سياق الموسم، لكن جوي سارع إلى تهدئة التوقعات. واختتم قائلاً: "لا أعتقد أننا نريد أن نسبق أنفسنا. إنها مجرد ثلاث نقاط، لكنها تظهر أننا نستطيع الفوز بطرق مختلفة. وتظهر أننا سنواصل حتى النهاية".
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان