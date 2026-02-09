"لا أعرف السبب!" - نجم مانشستر سيتي الجديد مارك جوي يشعر بالحيرة بسبب صيحات الاستهجان من جماهير ليفربول بعد فشل انتقاله إلى أنفيلد في الصيف

تعرض جيهي لإهانات من قبل مشجعي ليفربول خلال فوز مانشستر سيتي في أنفيلد. اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي انضم إلى فريق بيب جوارديولا في صفقة كبيرة في يناير، تعرض للصافرات كلما لمس الكرة يوم الأحد.

كان المدافع المركزي مرتبطًا بشدة بالانتقال إلى ميرسيسايد قبل أن يختار إتيهاد، وهو قرار لم يغفره له مشجعو أنفيلد بوضوح. على الرغم من الأصوات المعادية لأدائه، ظل جوي هادئًا، وساعد مانشستر سيتي على تجاوز مباراة فوضوية ليحصد النقاط الثلاث.

وفي تصريحاته بعد المباراة، أعرب جوي عن حيرته من صيحات الاستهجان، لكنه أكد أن تركيزه كان منصبًا فقط على المهمة التي كان يقوم بها. وضحك جوي عندما سُئل عن استقبال الجماهير، قائلاً: "نعم، بصراحة، لست متأكدًا من السبب. لكن لا يمكنني التحكم في ما يعتقده مشجعوهم عني. أنا فقط ممتن لمشجعينا لوقوفهم إلى جانبي ودعمهم لي طوال المباراة".

كُلف جوي بمهمة اللعب من الخلف في مواجهة ضغط ليفربول العالي والمستمر، وأظهر شجاعة ملحوظة في التعامل مع الكرة. "الأمر ليس سهلاً. المشجعون يضغطون عليك"، اعترف. "تلاعب ضد فريق يحب الضغط العالي، لكن الأمر يتعلق دائماً بالخطوة التالية. قد ترتكب خطأ، لكن الخطوة التالية. ركز دائماً على الخطوة التالية وكيف يمكنك مساعدة زملائك".