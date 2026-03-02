"لا أصدق أنني أقول ذلك!" - غاري نيفيل مصدوم من توقعاته الجديدة بشأن مانشستر يونايتد، حيث يتوقع ترتيب الفرق الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

في حديثه في بودكاست غاري نيفيل، اعترف قائد مانشستر يونايتد السابق أن سرعة التحول فاجأته. يمثل هذا التوقع تحولًا جذريًا عن الإجماع العام في وقت سابق من الموسم، عندما بدا مانشستر يونايتد بعيدًا عن مراكز دوري أبطال أوروبا ويكافح من أجل إيجاد أي هوية تكتيكية تحت النظام السابق.

"أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحتل المركز الثالث بالتأكيد. لا أصدق أنني أقول ذلك بعد ما كان عليه الفريق قبل ستة أسابيع. لكنهم لا يعانون من أي عوامل تشتيت، وهناك شيء جيد يحدث، وكل الزخم في صالحهم"، أوضح نيفيل.