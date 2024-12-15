لايبزيج وفرانكفورت.. خسر لكنه أفضل من كل خصومه.. الحظ يعاند "المثالي" مرموش

ماذا قدم النجم المصري؟

تعرض آينتراخت فرانكفورت لهزيمة مستحقة أمام مضيفه لايبزيج بنتيجة 2-1 على ملعب ريد بول أرينا، ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

تقدم لايبزيج بهدف بينجامين سيسكو في الدقيقة 19، قبل أن يرد ناثانيل براون بالتعادل في الدقيقة 40، لكن أصحاب الأرض أصروا على الفوز بهدف لويس أوبيندا في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة، رفع لايبزيج رصيده إلى 27 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليجا، بفارق الأهداف خلف فرانكفورت (الثالث)، والذي يبتعد بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن و6 نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقدم المصري عمر مرموش، نجم فرانكفورت، أداءً مثاليًا في المباراة، لكنه لم يفلح في هز الشباك، كما اعتاد هذا الموسم، وهو ما نستعرضه فيما يلي: