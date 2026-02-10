Goal.com
علي سمير

لم يحترموا قائدهم وبطل العالم .. إنتر يُحول إنجاز لاوتارو إلى أضحوكة والسر في الذكاء الاصطناعي!

التكنولوجيا مفيدة ولكن ليس في كل الحالات!

أصبحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، حينما يقل الاعتماد على المجهود البشري، حتى عندما تعلق الأمر بتكريم قائد إنتر وبطل العالم مع الأرجنتين في 2022.

النادي الإيطالي قرر أن يُكرم نجمه وهدافه بسبب إنجازه الجديد بمعادلة رقم روبرتو بونينسينيا، وتواجده بمكان مميز في قائمة الهدافين التاريخيين لينقلب الأمر بالسخرية الشديدة.

ألم يكن الأمر يستحق الاستعانة بشخص ما لتجهيز مقطع فيديو لتكريم لاوتارو؟ إنتر لم يرى جدية ذلك ليتسبب الأمر في كارثة!

    لاوتارو يواصل كتابة التاريخ

    بعد الفوز بخماسية نظيفة على ساسوولو يوم الأحد الماضي على ملعب الفريق الخصم، أراد إنتر إظهار تقديره للاوتارو، بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 50 من عمر اللقاء.

    المهاجم الأرجنتيني وصل إلى 171 هدفًا بقميص النادي، ليصبح في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين، ليتساوى مع أسطورة النادي روبرتو بونينسينيا، في إنجاز يتوج مسيرته الناجحة منذ قدومه للفريق.

    في الوقت الحالي لا يتفوق على لاوتارو سوى كل من أليساندرو ألتوبيلي ورصيده 209 أهداف، وجوسيبي مياتزا صاحب الصدارة بـ284 هدفًا، وهو رقم سيكون من الصعب جدًا على لاوتارو الوصول له.

    والمهم أن إنتر نشر مقطع فيديو تم إنشاؤه عن طريق الذكاء الاصطناعي، يستعرض فيه أهم احتفالات القائد لاوتاروا والبطولات التي حققها مع النادي، وهنا جاءت الكارثة!

    أخطاء بالجملة

    الغريب أن مقطع الفيديو المليء بالأخطاء، مر مرور الكرام على جميع المسؤولين عن صفحات التواصل الاجتماعي بالنادي الإيطالي، ولم يتم الالتفات للكوارث الموجودة به، إلا بعد نشره لتراه الجماهير.

    شعار إنتر ظهر بشكل غير صحيح ولم يكن دقيقًا، وهو أمر غريب لهذا الكيان الذي يعتبر من ضمن صفوة الأندية في أوروبا والعالم.

    الأمر لم يقتصر عند ذلك، رقم لاوتارو تغير أكثر من مرة، في البداية كان الرقم 10، بعدها ظهر بالأرقام 77 و20 و23.. دون أن يلاحظ أحد قبل النشر.

    الجماهير انفجرت غضبًا بعد هذا المشهد الغريب، وجاء السؤال الأبرز والأهم :"ألم يكن بالإمكان الاستعانة بشخص ما يمكنه صناعة الفيديو بدلًا من هذا المشهد المقزز؟".

    سؤال آخر لا يقل أهمية .. لماذا قاموا بصناعة مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي لمشاهد حقيقية حدثت بالفعل؟

    وصل الأمر للسخرية بأن صانع الفيديو هو مشجع للغريم التقليدي ميلان، لتظهر لنا مرة أخرى حقيقة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمر جيد ومفيد، ولكن المبالغة في استخدامه قد يلغي دقة "العقل البشري" صاحب الجودة الأعلى في هذه الحالات!

0