لامين يامال "محطم القلوب"! الحب يملأ الأجواء حول نجم برشلونة الصاعد مع إطلاق أديداس لأحذية جديدة تحمل توقيعه
أديداس تحتفل بيوم القديس جورج
تستلهم حذاء F50 "Heartbreaker" الجديد من عيد سانت جوردي (يوم القديس جورج في إنجلترا) الذي يحتفل به سكان المنطقة في 23 أبريل، وهو احتفال كاتالوني بالرومانسية والثقافة والأدب. في جميع أنحاء المنطقة، يتبادل العشاق الورود والكتب احتفالاً بهذه المناسبة، حيث يقدم الرجال تقليدياً وردة للنساء، وتقدم النساء كتاباً للرجال في المقابل.
F50 "Heartbreaker" من Yamal
للاحتفال بالعيد الوطني، أطلقت شركة أديداس زوجًا جديدًا من أحذية F50 المميزة للاعب برشلونة وإسبانيا المثير يامال - أحد أبرز الرياضيين في العصر الحديث، وبالطبع من مواليد كاتالونيا.
تتميز الأحذية برسومات ورود معقدة تزهر على خلفية بيضاء ناصعة، مع شعار "Football's Heartbreaker" (محطم قلوب كرة القدم) على الكعب - وهو ما تصفه شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة بأنه "إشارة مرحة إلى أسلوب يامال المثير في اللعب: تحطيم قلوب المدافعين وترك وردة في أعقابه بعد كل لحظة حاسمة على أرض الملعب".
هذه هي المرة الثالثة التي تهدي فيها أديداس المهاجم حذاءً خاصاً به، وهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره. عندها تعرف أنه لاعب حقيقي.
هل يامال حقا محطم قلوب؟
على الرغم من صغر سنه، فقد تصدر يامال عناوين الصحف بسبب حياته العاطفية، حيث انفصل عن مغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول في نوفمبر 2025 بعد علاقة علنية مع الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، والتي كانت غالبًا ما تسافر إلى برشلونة لمشاهدته وهو يلعب. جاء انفصالهما على خلفية مزاعم بالخيانة ضد المراهق.
مصمم للأداء
شارك يامال في تصميم حذائه الجديد بالتعاون مع adidas، ويتميز هذا الحذاء بـ"مقاس مريح كالجلد الثاني" يتيح لمرتديه التركيز بشكل كامل على اللعب. تصميم بدون أربطة يعني أن اللاعبين يحصلون على سطح ضرب نظيف، مع طوق "Primeknit" المصمم هندسيًا ليتناسب مع شكل القدم من أجل الراحة والأمان. يوفر الجزء العلوي الخفيف الوزن "Fibretouch" الدعم والملمس الناعم، بينما توفر تقنية "Sprintweb" سطحًا محكمًا لتحسين ملامسة الكرة، خاصة عند المراوغة بسرعة عالية - وهي تخصص يامال.
وقد ظهر الجناح لأول مرة بالطراز الجديد من F50s في منتصف الأسبوع ضد أتلتيكو مدريد في كأس الملك، حيث ساهم في تسجيل هدف، لكن برشلونة لم يتمكن من تحقيق عودة رائعة في مباراة الإياب من نصف النهائي. ويأمل أن تجلب له الأحذية المزيد من النجاح في المستقبل.
حذاء adidas F50 "Heartbreaker" متوفر للشراء الآن على adidas.com.
