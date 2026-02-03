Goal.com
أحمد فرهود

لامين يامال يعيد ذكريات ميسي الجميلة: برشلونة "المقلق" ينجو من أنياب ألباسيتي.. والهلال أظهر لنا "أسوأ ما في جواو كانسيلو"

برشلونة ينجو.. ويطير إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم؛ بل ليلة حبس فيها عشاق العملاق الكتالوني برشلونة الأنفاس، فوق أرضية ملعب "كارلوس بيلمونتي".

برشلونة وجد نفسه محاصرًا بطموح نادي ألباسيتي؛ الذي أخرج ريال مدريد من دور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

إلا أن العملاق الكتالوني لم يذق من نفس كأس ريال مدريد المر في النهاية؛ حيث نجح في تجاوز عقبة ألباسيتي (2-1)، في دور ربع النهائي.

وتقدّم برشلونة بهدفين، عن طريق كل من لامين يامال ورونالد أراوخو، في الدقيقتين 39 و56؛ بينما قلص خافي مورينو النتيجة لألباسيتي، في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة.. تأهل برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا؛ ولكنه غادر ألباسيتي وفي جعبته الكثير من الدروس وعلامات الاستفهام، التي يجب الاستفادة منها قبل فوات الآوان.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة "الشاق" على ألباسيتي..

    جواو كانسيلو.. عندما أظهر الهلال لنا "أسوأ ما في الظهير الطائر"

    منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني برشلونة في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، قادمًا من صفوف نادي الهلال على سبيل الإعارة؛ كان الجميع ينتظر ماذا سيقدّم الظهير الأيمن البرتغالي الطائر جواو كانسيلو، بجوار الجوهرة لامين يامال.

    الجميع كان ينتظر ثنائية نارية على الطرف الأيمن، بين يامال وكانسيلو؛ تكسر دفاعات أي منافس، سواء محليًا أو قاريًا.

    لكن.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، رفض أن يمنح الجماهير متعة مشاهدة هذه الثنائية؛ حيث أشرك كانسيلو في مركز الظهير الأيسر، وهو الذي يجيد فيه أيضًا.

    وشارك كانسيلو ضد ريال سوسييداد وريال أوفييدو، في الجولتين 20 و21 من مسابقة الدوري الإسباني، في مركز الظهير الأيسر وليس الأيمن؛ ولكنه لم يقدّم المستوى الكبير، المنتظر منه.

    لذلك.. عندما لعب كانسيلو في مركز الظهير الأيمن ضد ألباسيتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ توقعنا انفجار النجم البرتغالي، بسبب تواجده بجوار يامال لأول مرة.

    إلا أن كانسيلو قدّم شوطًا أول سيئ للغاية ضد ألباسيتي؛ بل وكان يتدخل على الخصم بشكلٍ غريب، حتى وهو يمتلك إنذارًا في جعبته.

    وكاد هذا اللاعب أن يتحصل على "الكارت الأصفر الثاني"، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول؛ لولا أن الحكم كان رحيمًا به، قبل أن يستبدله فليك في الاستراحة.

    وما يظهر به جواو كانسيلو من مستوى سيئ، منذ الانضمام إلى برشلونة في يناير 2026؛ يجعلنا نوجه أصابع الاتهام إلى نادي الهلال، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم تسجيل اللاعب محليًا، في النصف الأول من الموسم الحالي؛ جعله غير جاهز بدنيًا.

    * ثانيًا: التوترات التي عاشها اللاعب مع إدارة الهلال، بعد أزمة عدم تسجيله محليًا؛ جعله غير جاهز ذهنيًا.

    ورغم أن كانسيلو لم يكن ثابت المستوى، عندما لعب في برشلونة "معارًا" من مانشستر سيتي الإنجليزي، في موسم 2023-2024؛ إلا أن الأداء الذي يقدّمه حاليًا، سيئ للغاية وغير متوقع.

    روبرت ليفاندوفسكي.. عفوًا يا آنا "لن تستمعوا في برشلونة بالقدر الكافي"!

    منذ 3 أيام تقريبًا؛ خرجت آنا زوجة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، للحديث عن مستقبل اللاعب مع العملاق الإسباني برشلونة.

    آنا قالت إن هذا الموسم هو الآخير في الأغلب لليفاندوفسكي مع برشلونة؛ لذلك سيحاولوا الاستمتاع في كل مباراة، لأن هذه الأجواء لن تتكرر.

    لكن.. يبدو أن ليفاندوفسكي الذي بدأ يفقد مكانه الأساسي في برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لمصلحة فيران توريس؛ لن يستمتع بالشكل الكافي على أرضية الملعب.

    وهذا ما تأكد في مباراة برشلونة وألباسيتي - فريق الدرجة الثانية -، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا؛ حيث قدّم ليفاندوفسكي أداءً سيئًا آخر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ثقل كبير في الحركة.

    * ثانيًا: إهدار أسهل الفرص.

    * ثالثًا: عدم الضغط على المنافس.

    لذلك.. أعطى النجم البولندي سببًا آخر إلى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة؛ لعدم الاعتماد عليه أساسيًا، في المباريات القادمة.

    لامين يامال.. عودة "ذكريات ليونيل ميسي الجميلة" ضد ألباسيتي

    اسم نادي ألباسيتي سيظل خالدًا في أذهان أي عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك لسببين رئيسيين، على النحو التالي:

    * أولًا: ألباسيتي هو النادي الذي بدأ فيه أسطورة برشلونة أندريس إنييستا، مسيرته الكروية.

    * ثانيًا: أول أهداف الأسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة كانت ضد ألباسيتي موسم 2004-2005، وما بعده كان التاريخ.

    لذلك.. كانت هذه المواجهة خاصة للجوهرة لامين يامال؛ والذي يعتبر الوريث الشرعي لميسي في برشلونة، سواء فنيًا أو حتى برقم القميص "10".

    يامال الذي كتب تاريخه الشخصي بالفعل قبل هذه المواجهة؛ أراد أيضًا أن يتألق أمام ألباسيتي، ويعيد إحياء ذكريات ميسي الجميلة بأقدامه.

    وبالفعل.. تألق يامال في مواجه ألباسيتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا؛ حيث سجل هدفًا من ثنائية فريقه، إلى جانب أنه كان المصدر الأول لخطورة برشلونة.

    ألباسيتي العنيد.. قاهر ريال مدريد يحرج "برشلونة المقلق"

    أخيرًا.. يجب الوقوف على مجموعة من النقاط الإيجابية لنادي ألباسيتي؛ الذي قدّم بطولة تاريخية في كأس ملك إسبانيا 2025-2026، قبل الخسارة أمام برشلونة.

    ألباسيتي الذي أخرج ريال مدريد في ثمن النهائي؛ أحرج برشلونة كثيرًا في دور الـ8 قبل الخسارة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: استغلال ممتاز للكرات الثابتة؛ مثلما فعل ضد ريال مدريد.

    * ثانيًا: التحوّل السريع من الدفاع إلى الهجوم؛ وتشكيل الكثير من الخطورة بهذا الشكل.

    بل أن ألباسيتي كاد أن يسجل التعادل (2-2)، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة؛ لولا تألق الظهير الأيسر البرشلوني جيرارد مارتين، الذي أبعد الكرة من خط المرمى.

    وفي المقابل.. تواصلت بعض السلبيات الخطيرة في برشلونة؛ ومنها إهدار الفرص بـ"استهتار شديد"، مثلما حدث في المواجهة الأخيرة ضد إلتشي في الدوري الإسباني.

    أيضًا.. لا يزال اختراق ظهر النجم الفرنسي جول كوندي، على الطرف الأيمن من ملعب برشلونة؛ يُمثل نقطة ضعف واضحة في الموسم الحالي، عكس العام الرياضي الماضي.

    وأصبح لزامًا على المدير الفني الألماني هانزي فليك، إيجاد حل لهاتين الأزمتين؛ إلى جانب المشكلة الأساسية وهي خط الدفاع المتقدم، الذي يُضرب بسهولة.

