لامين يامال "عومل بشكل غير عادل" بينما يؤكد مدرب إسبانيا أن نجم برشلونة "سيكون له الحق في الاحتفال" على عمله الجاد
المعاملة غير العادلة للامين يامال
أثار الاهتمام الإعلامي المكثف باحتفالات يامال خارج الملعب جدلاً واسعاً مؤخراً، حيث شكك النقاد في حياة المراهق الاجتماعية السريعة الوتيرة. وقد راقب المراقبون أنشطته عن كثب، وأثاروا مخاوف بشأن ما إذا كان وقت فراغه يتوافق مع المسؤوليات الهائلة التي يتحملها في كل من برشلونة والمنتخب الإسباني. وقد أدى هذا الانقسام إلى إثارة نقاش حول الضغوط الاستثنائية التي يواجهها لاعب شاب يعيش تحت أنظار العالم بأسره. وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع RNE، رد مدرب إسبانيا دي لا فوينتي بحزم على هذه الانتقادات لحماية لاعبه.
وأعرب عن ارتياحه لأن النجم الشاب لا يزال سعيدًا على الرغم من الضجة الخارجية الشديدة. وقال: "أنا أحتفل لأنني أعلم أنه مر بوقت عصيب وعومل بشكل غير عادل. عندما يبدأ الناس في التركيز على أشياء مثل الاحتفال، وبلوغ سن 18... يؤلمني حقًا أن يتم تقييم لاعب كرة القدم دائمًا على أساس ما إذا كان لديه سيارة أو صديقة".
واقع التدريب غير المرئي
لمواجهة الرواية المتداولة حول نمطحياة الجناح الشاب، سلط دي لا فوينتي الضوء على النظام اليومي المرهق الذي نادراً ما يشهده الجمهور. وشرح مدرب المنتخب الإسباني بالتفصيل الجهد البدني والعقلي الهائل المطلوب للحفاظ على مثل هذه المستويات المهنية العالية، مشيراً إلى أن انضباط يامال لا مثيل له في الواقع. وتشكل هذه الاستعدادات المضنية في الخلفية الأساس المطلق لأدائه المذهل على أرض الملعب.
وأكد المدرب أن تلبية هذه المتطلبات المهنية الصارمة تمنح المراهق الحق في الاستمتاع بوقت فراغه دون الشعور بالذنب. وشرح بعاطفة جدول اللاعب المرهق. وأضاف: "إنه يفعل كل ذلك لأنه يتدرب ثلاث ساعات في اليوم، ثم ساعة مع مدرب شخصي، وأخصائي نفسي، وأخصائي تغذية، وأخصائي إعادة تأهيل، ثم هناك التدريب "غير المرئي". "وبعد كل ذلك، سيكون له الحق في الاحتفال يوماً ما. لكن هذا هو نتيجة كل العمل الذي يبذله، ولا أحد يتحدث عن ذلك. وقد مر لامين بوقت عصيب لأنه عومل بشكل غير عادل، وأظهر قوة ونضجاً للتغلب على هذه الحالة في سن 18 عاماً".
طموحات كأس العالم ووحدة الفريق
بالإضافة إلى الدفاع عن اللاعبين الفرديين، تحدث دي لا فوينتي أيضًا عن الطموحات الأوسع للمنتخب الإسباني في إطار استعداداته لكأس العالم 2026. نجح المدرب في خلق جو "عائلي" داخل المعسكر، وبناء علاقات شخصية عميقة تساعد نجومًا مثل يامال وداني كارفاخال وألفارو موراتا على تجاوز اللحظات الصعبة. من خلال عزل الفريق عن الضجيج الإعلامي الخارجي بشكل متعمد، يحافظ المدرب على رؤية واضحة ومستقلة لمستقبل الفريق.
بعد أن حصدت إسبانيا المجد الأوروبي، تعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة العالمية المقبلة، وهو وضع يتقبله المدرب تمامًا. "إنه لشرف كبير أن يقولوا إننا قادرون على الفوز بكأس العالم، ونحن نشعر أننا قادرون على الفوز بكأس العالم. نطاق الفوز واسع: الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، البرتغال، السنغال، المغرب... ونحن من بينهم"، صرح بثقة.
إدارة الإصابات والتوقعات المستقبلية
على الرغم من الثقة العالية، لا يزال المنتخب الإسباني يواجه عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بلياقة اللاعبين وتعافيهم. سلط دي لا فوينتي الضوء بشكل خاص على حالة لاعب وسط مانشستر سيتي رودري، موضحًا أن شغف الفائز بجائزة الكرة الذهبية دفعه في البداية إلى التعجيل بعملية إعادة تأهيله. شدد المدير الفني على أن احترام الجداول الزمنية الإلزامية للتعافي أمر بالغ الأهمية لضمان أن يكون اللاعبون الرئيسيون في كامل لياقتهم البدنية للاختبار النهائي.
أما بالنسبة ليامال، فستتحدد السنوات القادمة بمدى قدرته على الموازنة بين الصرامة المهنية المطلوبة وعفويته الشبابية. ومن المتوقع أن يكون المحرك الإبداعي لعودة برشلونة إلى القمة وسعي إسبانيا للفوز بكأس العالم للمرة الثانية.
