أثار الاهتمام الإعلامي المكثف باحتفالات يامال خارج الملعب جدلاً واسعاً مؤخراً، حيث شكك النقاد في حياة المراهق الاجتماعية السريعة الوتيرة. وقد راقب المراقبون أنشطته عن كثب، وأثاروا مخاوف بشأن ما إذا كان وقت فراغه يتوافق مع المسؤوليات الهائلة التي يتحملها في كل من برشلونة والمنتخب الإسباني. وقد أدى هذا الانقسام إلى إثارة نقاش حول الضغوط الاستثنائية التي يواجهها لاعب شاب يعيش تحت أنظار العالم بأسره. وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع RNE، رد مدرب إسبانيا دي لا فوينتي بحزم على هذه الانتقادات لحماية لاعبه.

وأعرب عن ارتياحه لأن النجم الشاب لا يزال سعيدًا على الرغم من الضجة الخارجية الشديدة. وقال: "أنا أحتفل لأنني أعلم أنه مر بوقت عصيب وعومل بشكل غير عادل. عندما يبدأ الناس في التركيز على أشياء مثل الاحتفال، وبلوغ سن 18... يؤلمني حقًا أن يتم تقييم لاعب كرة القدم دائمًا على أساس ما إذا كان لديه سيارة أو صديقة".