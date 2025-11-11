وسط الأخبار عن مطاردة هالاند وكين .. لامين يامال يتوجه بطلب مباشر ومفاجئ من برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 37 عامًا، لم يكن لاعبًا أساسيًا في برشلونة هذا الموسم، حيث غالبًا ما كان فيران توريس هو المهاجم الأساسي. ومع ذلك، سجل ثلاثية في آخر مباراة له، حيث فاز برشلونة على سيلتا فيجو 4-2، وسجل 42 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي.

يقال إن يامال يرى أن وجود ليفاندوفسكي يجعل الأمور أسهل بالنسبة له، حيث يقل اهتمام الخصوم بالتهديد الواضح الذي يشكله على الأجنحة. يدرك المنافسون الحاجة إلى محاولة احتواء أحد أفضل المهاجمين في جيله، مما يعني أن يامال يحصل على مزيد من الوقت والمساحة للقيام بما يجيده.