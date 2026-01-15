Barcelona stay humble GFXGOAL
"لقطة لامين يامال تفتح الأبواب أمام كانسيلو وتحية للمنقذ المظلوم" .. راسينج سانتاندير أحرج برشلونة ومنعه من رؤية "صفقة المستقبل"

برشلونة يواصل حملة الحفاظ على "الثلاثية المحلية"..

كل مباراة يخوضها فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي 2025-2026؛ هي خطوة جديدة نحو الحفاظ على "الثلاثية المحلية"، التي حققها في العام الرياضي الماضي.

وها هو برشلونة الذي حافظ على لقب السوبر الإسباني، منذ أيام قليلة للغاية؛ يتخطى عائق جديد في بطولة كأس الملك، للموسم الرياضي الحالي.

وفي رحلته للحفاظ على لقب كأس ملك إسبانيا؛ فاز برشلونة (2-0) على مستضيفه راسينج سانتاندير، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

ثنائية برشلونة في شباك راسينج، مساء يوم الخميس؛ جاءت عن طريق كل من الإسبانيين فيران توريس ولامين يامال، في الدقيقتين 66 و90+6.

وبهذه النتيجة.. حجز العملاق الكتالوني مقعده في ربع نهائي الكأس؛ متجنبًا السيناريو الكارثي الذي تعرض له غريمه ريال مدريد، ضد ألباسيتي.

ريال مدريد ودع مسابقة كأس الملك، مساء يوم الأربعاء؛ عندما سقط أمام ألباسيتي (2-3)، في دور ثمن النهائي من البطولة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة على راسينج سانتاندير..

  • Barcelona v Athletic Club: Spanish Super CupGetty Images Sport

    فيرمين لوبيز.. "منقذ برشلونة المظلوم" الذي يواصل الإبداع

    واصل النجم الإسباني الشاب فيرمين لوبيز، صانع ألعاب نادي برشلونة، مستوياته المبهرة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لوبيز الذي كان مطلوبًا بشدة من نادي تشيلسي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ أصر على الاستمرار مع برشلونة، ليصبح أحد أهم عناصر الفريق الأول بلا مُنازع.

    هذه الأهمية أظهرها النجم الإسباني مرة أخرى، في مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير، ضمن ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا؛ عقب نزوله بديلًا لزميله الشاب مارك بيرنال، في الدقيقة 58.

    وقدّم برشلونة 58 دقيقة سيئة قبل فيرمين؛ بينما تحكم في مجريات اللعب بالكامل، عقب دخوله إلى أرضية الملعب.

    وأضاف فيرمين لوبيز الشراسة مع الاستحواذ، إلى جانب التمريرات في العمق؛ وذلك بعدما دخل في تشكيل برشلونة كـ"بديل"، ضد راسينج العنيد.

    ولنا في تمريرة الهدف الأول أكبر مثال؛ حيث ضرب كل دفاعات الخصم بكرة طولية في العمق، وصلت إلى زميله فيران توريس الذي أسكنها الشباك.

    * أرقام فيرمين لوبيز مع برشلونة موسم 2025-2026:

    - مباريات: 22.

    - مساهمات تهديفية: 18.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 10.

    ومنذ بداية العام الميلادي الجديد "2026"؛ شارك فيرمين في 7 أهداف "سجل واحد وصنع 6" خلال 4 مباريات، أي في جميع اللقاءات التي خاضها برشلونة.

    ورغم ذلك.. لا يحظى فيرمين بنفس التقدير مثل بعض الأسماء الأخرى؛ كالجوهرة الإسبانية لامين يامال، أو البرازيلي رافينيا دياز.

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    لامين يامال.. لقطة مع جول كوندي تفتح الأبواب أمام جواو كانسيلو

    شهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني لمباراة برشلونة وراسينج سانتاندير، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ لقطة مثيرة بين الجوهرة الإسبانية لامين يامال والفرنسي جول كوندي، ثنائي العملاق الكتالوني.

    هذه اللقطة تمثّلت في "لوم" يامال لزميله كوندي بشدة؛ بسبب الفشل في قراءة أفكاره، وعدم التحرك مبكرًا لتمريرته بـ"الكعب".

    ورغم أن كوندي يقدّم مستويات جيدة كظهير أيمن؛ إلا أننا لا يُمكن أن ننسى أنه قلب دفاع أساسًا، لذلك أحيانًا لا يستطيع الربط الهجومي بشكلٍ مثالي مع يامال.

    ومن هُنا.. ربما تفتح اللقطة التي شاهدناها بين يامال وكوندي، الباب أمام الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو؛ لدخول "التشكيل الأساسي" لبرشلونة، في المباريات القادمة.

    برشلونة استعار كانسيلو من نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ ولمدة 6 أشهر فقط، حتى 30 يونيو القادم.

    وكما قال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة: "كانسيلو سيفيدنا في كثير من المباريات؛ التي نحتاج فيها إلى ظهير هجومي".

    وبالفعل.. كانسيلو ظهير بمواصفات جناح؛ حيث من المتوقع أن يصنع ثنائية مرعبة مع يامال، على الطرف الأيمن من هجوم برشلونة.

  • الثنائي مارك.. عندما "صدأت" مواهب برشلونة على الدكة

    في صيف 2024.. عندما تولى المدير الفني الألماني هانزي فليك، قيادة فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ قدّم لنا في المباريات الودية الإعدادية، ثنائية جديدة في خط الوسط.

    هذه الثنائية كانت مكوّنة من الإسبانيين "مارك بيرنال ومارك كاسادو"؛ اللذين تم تصعيدهما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    وقدّم بيرنال وكاسادو مستوى مبهر، في المباريات الودية الإعدادية؛ بدرجة أن فليك اعتمد عليهما في اللقاءات الأولى، للموسم الرسمي "2024-2025".

    إلا أن الصدمة الكبرى جاءت؛ عندما تعرض بيرنال لإصابة خطيرة، عبارة عن قطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف.

    ومن ناحيته.. واصل كاسادو المشاركة في عديد المباريات، لتعويض الإصابات والإيقافات في خط الوسط؛ وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج العملاق الكتالوني، بالثلاثية المحلية "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر".

    ومع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ الأمور تغيّرت تمامًا بالنسبة لكاسادو، حيث لم يعد ذلك اللاعب الذي يعتمد عليه المدير الفني الألماني بشكلٍ كبير.

    كذلك.. لا يُشارك بيرنال كثيرًا مع برشلونة، في الموسم الحالي؛ وذلك بسبب عودته من إصابته الخطيرة للغاية، والتي غيبته عن الملاعب لسنة تقريبًا.

    وبالتالي.. أصبحنا نُشاهد في كل مرة يُشارك فيها هذا الثنائي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بأنهما لا يقدّما المستوى الكبير، الذي ظهرا عليه في بداية عصر فليك.

    أكبر دليل على ذلك؛ ما حدث في مباراة برشلونة ضد مستضيفه راسينج سانتاندير، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

    ولم يستطع مارك بيرنال وكاسادو، اللذين دخلا "التشكيل الأساسي" ضد راسينج، في تعويض غياب الثنائي الإسباني بيدري جونزاليس - دخل بديلًا - والهولندي فرينكي دي يونج؛ الأمر الذي أدى إلى استبدالهما فيما بعد، خلال مجريات الشوط الثاني.

    ويبدو أن مستوى كاسادو تأثر بالجلوس كثيرًا على الدكة؛ بينما لم يتمكن بيرنال من استعادة مستواه، بعد الإصابة الخطيرة.

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    راسينج.. أحرج برشلونة ومنعه من رؤية "صفقة المستقبل"

    أخيرًا.. يجب الإشادة بما قدّمه نادي راسينج سانتاندير ضد ضيفه برشلونة، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    راسينج دخل المباراة، بالعديد من اللاعبين البدلاء؛ وذلك بسبب تركيز الفريق أساسًا، على الصعود إلى الدوري الإسباني "الدرجة الأولى".

    و"يتصدر" راسينج سانتاندير جدول ترتيب الدوري الإسباني "الدرجة الثانية"، برصيد 38 نقطة من 21 مباراة، بالتساوي مع لاس بالماس "الوصيف"، وبفارق نقطتين عن ألميريا "الثالث".

    ومن بين الأسماء التي تم إراحتها في سانتاندير؛ اللاعب الشاب خورخي ساليناس، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم.

    ساليناس البالغ من العمر 18 سنة، يحظى باهتمامٍ كبير جدًا من برشلونة، وقيل إن المدير الفني الألماني للعملاق الكتالوني هانزي فليك، سيراقبه في مباراة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

    إلا أن هذا الظهير الرائع، الذي صنع 5 أهداف في 16 مباراة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لم يشارك طوال الـ90 دقيقة، بهدف الراحة كما ذكرنا.

    وبالرغم من كل ذلك.. قدّم راسينج سانتاندير مستوى جيد للغاية ضد برشلونة؛ وهو ما يُمكن أن نلخصه في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط القوي في بداية المباراة.

    * ثانيًا: محاولة تأمين الدفاع وإغلاق المساحات أمام لامين يامال.

    * ثالثًا: الهجمات المرتدة واللعب على المساحات في عمق دفاعات برشلونة.

    وتجلت النقطة الأخيرة؛ في الهدف المحقق الذي أنقذه حارس برشلونة الشاب جوان جارسيا في الدقيقة 90+5، عندما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم العملاق الكتالوني (1-0). 

    وبصفةٍ عامة.. نجح راسينج سانتاندير في الكثير من هذه النقاط، على الرغم من الخسارة؛ حيث ساعدهم في ذلك، سوء مستوى الكثير من لاعبي برشلونة في هذه المباراة. 

