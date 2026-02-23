Goal.com
أحمد فرهود

إلى لامين يامال: لا تستحق لقب "إله برشلونة" مثل ليونيل ميسي.. فكن شاكرًا ولا تظهر غضبك!

لا يُمكن مقارنة أي لاعب بميسي في برشلونة..

منذ اللحظة التي لمست فيها قدماه عشب الملعب؛ ومقارنة الجوهرة الإسبانية لامين يامال مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لا تتوقف أبدًا داخل العملاق الكتالوني برشلونة.

نعم.. الطفل الذي يبلغ من العمر 18 سنة فقط، لم يكتفِ بوراثة القميص "رقم 10" - الخاص بميسي -؛ بل ورث أيضًا قيادة نادٍ عملاق بحجم برشلونة، مع الحصول على معاملة خاصة داخل هذا الكيان.

المعاملة الخاصة ليامال في برشلونة، بدأت تظهر جليًا خلال المباريات الأخيرة للفريق الأول لكرة القدم؛ الذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك، منذ صيف عام 2024.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ استعراض "ظاهرة واضحة" للمعاملة الخاصة التي يحظى بها الجوهرة الإسبانية في برشلونة، وهل يستحقها بالفعل أم لا..

    لامين يامال يتحصل على "معاملة ليونيل ميسي" في التبديلات

    إذا نظرنا إلى آخر مباراتين لبرشلونة على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بمسابقة الدوري الإسباني 2025-2026، وتحديدًا ضد ريال مايوركا وليفانتي؛ سنجد الآتي:

    * ضد ريال مايوركا: تم استبدال الجوهرة الإسبانية لامين يامال، في الدقيقة 78.

    * ضد ليفانتي: تم استبدال يامال مرة أخرى، وتحديدًا في الدقيقة 88.

    وفي المرتين؛ ظهر المدير الفني لنادي برشلونة هانزي فليك، وهو "يخبر" يامال باستبداله قبل أن يقوم بالأمر.

    والوحيد تقريبًا في برشلونة، الذي كان يتحصل على هذه المعاملة؛ هو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    نعم.. مدربو برشلونة كانوا يقومون بـ"استشارة" ميسي، قبل إخراجه من أرضية الملعب؛ للحصول على موافقته من عدمها، والتقليل من الصدام العلني معه.

    ومع يامال يتم تكرار الأمر؛ رغم أنه أحيانًا يتم استبداله من أرضية المستطيل الأخضر، حتى وهو يرغب في مواصلة اللعب.

    لامين يامال يلفت الأنظار بتصرفه في مباراة برشلونة وليفانتي!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. رأينا تصرفين مختلفين من الجوهرة الإسبانية لامين يامال، عند استبداله في مباراتي برشلونة ضد ريال مايوركا وليفانتي؛ وذلك على النحو التالي:

    * ضد مايوركا: خرج يامال؛ وهو مرحب بالقرار وغير غاضب.

    * ضد ليفانتي: خرج يامال؛ وهو غير راضٍ وحزين للغاية.

    مشهد عدم رضاء يامال، عند استبداله في مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ أسال الكثير من الحبر بالفعل، في وسائل الإعلام.

    حتى أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تحدث عن واقعة عدم رضاء يامال؛ عندما تم استبداله في الدقائق الأخيرة ضد ليفانتي، في الدوري الإسباني.

    فليك قال؛ عن تلك الواقعة التي لم تكن الأولى من نوعها لهذا اللاعب: "أتفهم غضب اللاعب عند استبداله؛ لكن.. الفريق يبقى هو الأهم دائمًا".

    برشلونة يعد لامين يامال لقيادة "المشروع المستقبلي".. ولكن!

    إذًا.. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو: "هل يستحق الجوهرة الإسبانية لامين يامال الحصول على نفس معاملة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في برشلونة؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ سيكون يجب علينا أن نقف عند نقطتين مهمتين، على النحو التالي:

    * أولًا: برشلونة يقوم بإعداد يامال؛ لأن يكون قائد المشروع المستقبلي للفريق الأول.

    * ثانيًا: يامال يقدّم أرقام رائعة على أرضية الملعب؛ كما توّج الفريق بعديد البطولات معه - وهو في سن الـ18 فقط -.

    لذلك.. نستطيع القول نظريًا إن يامال، يستحق الحصول على نفس معاملة ميسي في صفوف برشلونة؛ لكننا إذا نظرنا إلى أرض الواقع، فإننا سنردد بصوتٍ عالٍ كلمة "لا".

    لهذا لا يستحق لامين يامال أن يكون "إله برشلونة" حتى الآن!

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن الأسباب التي تجعلنا نقول إن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، لا يستحق الحصول على نفس معاملة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في نادي برشلونة.

    أول هذه الأسباب؛ ميسي وصل إلى مكانته في برشلونة بعد سنواتٍ من الإنجازات، والتأثير المستمر في المباريات الكبيرة والمصيرية.

    على العكس.. لازلنا لم نرَ هذا التأثير المستمر ليامال؛ الذي يجعلنا نقول إنه قادر على تغيير المباريات الكبيرة، لمصلحة برشلونة.

    وبالفعل.. الجوهرة الإسبانية كان مستواه أقل من المتوقع، في جميع المباريات الكبيرة تقريبًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أما ثاني الأسباب؛ هو أن ميسي منذ أول مباراة له مع برشلونة، أجمع العالم أننا سنكون أمام أسطورة حية في كرة القدم.

    لكن مع يامال - حتى الآن على الأقل -، لا يزال البعض يشكك في قدرته على الاستمرارية؛ بل أننا أحيانًا نُشير إلى أهمية نجوم آخرين في برشلونة أكثر منه، على سبيل المثال:

    * الجناح البرازيلي رافينيا دياز.

    * متوسط الميدان الإسباني بيدري جونزاليس.

    وهذا ليس معناه التقليل من يامال؛ وإنما التأكيد على أن هذا اللاعب لا يزال يحتاج الكثير، لكي يتم معاملته مثل ميسي أو كما يسمى "إله برشلونة".

    لذلك.. أصبح على يامال أن يتحلى بالتواضع، وأن ينظر لأرض الواقع ولو قليلًا؛ ويتأكد أن معاملته مثل ميسي في هذا السن هو شيء كبير في حد ذاته، وأن يقلل من غضبه عند استبداله.

