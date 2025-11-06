Lamine YamalGetty
محمود خالد

بعد قبلته "المثيرة للجدل" .. لامين يامال يرد على استفزاز جماهير كلوب بروج!

نجم برشلونة يتألق والحكم ينقذ شتشيسني في الوقت الضائع..

كاد فريق كلوب بروج البلجيكي، أن يقدم ليلة للتاريخ، بانتصار على برشلونة، إلا أن كتيبة هانزي فليك، رفضت إلا أن تخرج بأقل الخسائر، بعد انتزاع نقطة التعادل، في مباراة الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا "2025-2026".

في ليلة التعادل بنتيجة (3-3)، كان كلوب بروج على موعد مع إحراز هدف رابع في الدقيقة 90+2، عن طريق المهاجم الشاب روميرو فيرمانت، إلا أن حكم المباراة رفض احتساب الهدف، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتقدم أصحاب الأرض 3 مرات، خلال المواجهة، عن طريق نيكولو تريسولدي وكارلوس فوربش "هدفين" في الدقائق 6 و17 و63، فيما نجح برشلونة في التعادل عن طريق فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس "بالخطأ في مرماه"، في الدقائق 8 و61 و77.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    لامين يامال يثير الجدل

    وقدم لامين يامال ما يجعله محور الحديث في الأوساط الرياضية، ليس فقط بسبب الهدف الرائع الذي سجله لبرشلونة في الدقيقة 61، بعد توغل رائع من العمق، وتمريرات متبادلة ضربت دفاعات كلوب بروج، أو بتسببه أيضًا في الهدف الثالث، بكرة عرضية حاول تزوليس إبعادها برأسية، قبل أن تعانق شباك فريقه بالخطأ، وإنما أيضًا بسبب لقطته مع جماهير كلوب بروج.

    بالعودة إلى الدقيقة 90+2، فإن فيرمانت سجل الهدف الرابع لفريقه البلجيكي، ليثير جنون الجماهير التي كادت أن تشهد انتصارًا تاريخيًا، بعدما تمكن المهاجم من قطع الكرة من الحارس فويتشيك شتشيسني، ليسجلها في المرمى الخالي.

    ورغم ذلك، إلا أن حكم المباراة، عاد إلى تقنية الفيديو VAR، في ظل اعتراضات كبيرة من قِبل لاعبي برشلونة، ليقرر إلغاء الهدف، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

    في تلك اللقطة، توجه لامين يامال إلى جماهير كلوب بروج، وأرسل لها "قبلة"، بعد قرار الحكم بإلغاء الهدف.

    • إعلان
  • SOCCER CL D4 CLUB BRUGGE VS BARCELONAAFP

    السر وراء تصرف يامال

    ولعلّ السبب الأبرز في لقطة لامين يامال، التي أشارت إليها كاميرات Movistar Plus، هو تعرض الجناح صاحب الـ18 عامًا، لصافرات استهجان من قِبل جماهير كلوب بروج، طوال المباراة.

    وباعتباره أحد أبرز نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي، فإن "وصيف البالون دور 2025"، لاقى الكثير من صافرات الاستهجان، حيث كانت الجماهير تطارده في كل لقطة يلمس فيها الكرة.

    وتلقى لامين يامال سؤالًا حول صافرات الاستهجان التي كان يسمعها طوال المباراة، ليردّ نجم برشلونة بقوله "هذا الأمر ليس مصادفة، عندما تقوم الجماهير بالتصفير ضدي، فهذا لأنهم يعرفون أني أؤدي عملي جيدًا على أرض الملعب، لستُ قلقًا بشأن ذلك".

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONAAFP

    لماذا قرر الحكم إلغاء الهدف؟

    وتوجه الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، إلى تقنية الفيديو، لمراجعة اللقطة؛ حيث ثبت بأن روميرو قطع الكرة من الحارس شتشيسني، ليتم احتساب ركلة حرة لصالح برشلونة.

    وأفاد حساب ArchiveVAR، المتخصص في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بأن فويتشيك شتشيسني قام بمراوغة فيرمانت، ولكن المهاجم البلجيكي عرقل الحارس من ساقه اليسرى أثناء التدخل، ورغم أن الاحتكاك لم يكن قويًا للغاية، ولكنه كان كفيلًا لمنع الحارس البولندي من متابعة اللعب بالكرة، والقرار صحيح باحتساب خطأ لصالح البلوجرانا.

  • Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    ما ينتظر يامال وبرشلونة

    ويواصل لامين يامال "انتفاضته" مع برشلونة، بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 9 من المباراة الماضية ضد إلتشي في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

    وتأتي انتفاضة يامال بعد فترة "عجاف" عانى فيها لامين يامال من غياب التسجيل عن مباريات "لاليجا"، ما بين الجولتين الثالثة والحادية عشرة، فضلًا عن غيابه في 5 مباريات بين الدوري والتشامبيونزليج، بسبب إصابته في العانة.

    وبلغت ذروة الفترة العجاف، في تقديم أداء متواضع، خلال مباراة الكلاسيكو، ليتعرض لامين يامال لانتقادات لاذعة، خاصة بعدما استفز جماهير ريال مدريد، قبل القمة، بعد اتهامه للميرينجي بـ"سرقة المباريات"، ما دفع عددًا من اللاعبين للدخول في مشادات معه، عقب انتهاء قمة الجولة العاشرة، بخسارة برشلونة أمام غريمه التاريخي بنتيجة (1-2).

    وعاد لامين يامال ليسجل في آخر مباراتين، ويقدم لمحات فنية رائعة، في التوغل من عمق الملعب، لتصبح جماهير البلوجرانا متفائلة، بظهور نسخة جديدة من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رغم القلق الذي يراود الجماهير حول معاناة يامال من إصابة مزمنة، قد تحتاج إلى التدخل الجراحي.

    وبتعادله مع كلوب بروج، في ختام النصف الأول من مرحلة الدوري، فإن برشلونة يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، علمًا بأن المراكز من 9 إلى 24، ستخوض مرحلة "الملحق" المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    ويعود برشلونة إلى منافسات الدوري الإسباني، حيث يحلّ ضيفًا على سلتا فيجو، الأحد المُقبل، في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس crest
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
الدوري البلجيكي
كلوب بروج crest
كلوب بروج
كلوب بروج
رويال أنتويرب crest
رويال أنتويرب
ANT