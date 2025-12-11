FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
"يقلد حركات والده" .. "عاشق يامال" يعلن اعتزال حبه ويتوقع رحيله عن برشلونة خلال أربع سنوات

أرقام جيدة ليامال هذا الموسم ولكنه لا يعيش أفضل فتراته

مرة أخرى يتعرض النجم الشاب لامين يامال لهجوم عنيف بسبب ما يقدمه مع برشلونة في الفترة الأخيرة، وهذه المرة تأتي الانتقادات من شخص اعتاد على الإعجاب به.

الحديث هنا عن الناقد الإسباني بيبي إسترادا، الذي خرج لانتقاد الصورة التي يظهر بها اللاعب خلال موسم 2025/2026، بعدما تورط اسمه في العديد من المشاكل والأزمات داخل وخارج الملعب.

الحياة الشخصية ليامال أثارت حالة واسعة من الجدل، بسبب تعدد علاقاته والتكهنات حول خيانته لصديقته السابقة نيكي نيكول، كما أن مستواه على أرض الملعب ليس ثابتًا كما كان.

يامال شارك في فوز برشلونة على آينتراخت فرانكفورت 2/1 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، وخرج غاضبًا من قرار المدرب هانز فليك بتبديله في الدقائق الأخيرة، بمشهد تسبب في ظهور انتقادات له من جديد.

    هجوم قوي على النجم الشاب

    إسترادا قال خلال حديثه مع "راديو ماركا":"كنت مغرمًا بيامال ولكني توقفت عن حبي له، لا تعجبني طريقة مشيه في الملعب، إنه يحوم فقط ولا يلعب بالطريقة التي اعتاد على الظهور بها مع برشلونة، أشعر بالخذلان مما يقدمه في الفترة الأخيرة".

    وأضاف:"الآن أراه بعيون مختلفة تمامًا، وأشعر أنه يلعب بشغف أقل من الماضي، ولم تعجبني ردود فعله بعد استبداله، إنه يتأثر بما يحدث في المدرجات، ويقوم بتكرار نفس الإيماءات التي يفعلها والده ولكن على أرض الملعب".

    وتابع:"لم يعد لامين يامال الذي يتجاوز الخصوم بكل سهولة، ليس اللاعب الخيالي الذي شاهدناه في البداية، الفرق المنافسة بدأت تنتبه جيدًا لتحركاته وقامت بحفظها، لذلك لم يعد يراوغ أحد".

    لن يستمر في برشلونة

    الأمر لم يصل فقط إلى انتقاد يامال على مستواه الحالي، بل يؤمن بيبي إسترادا إن صاحب الـ18 سنة لن يبقى في برشلونة طويلًا وستأتي مرحلة قريبة يغادر فيها الفريق.

    وقال خلال حديثه:"هل لديه قدم يسرى رائعة؟ نعم، وربما يلعب بعض التمريرات الحاسمة من وقت لآخر، يقدم بعض اللمحات الرائعة، لكنه ليس في مستواه بنسبة 100%، ربما ليس جاهزًا ولو كان الأمر كذلك فيجب أن يحصل على راحة".

    وأنهى الناقد الرياضي حديثه:"إنه أمر مؤسف للغاية أن أراه بهذه الصورة، كنت مغرمًا بيامال، ولكني أعتقد أنه سيرحل عن برشلونة عندما يبلغ عمره 22 سنة".

  • لامين يامال في موسم 2025/2026

    اللاعب الشاب تعرض للعديد من الأزمات سواء داخل أو خارج الملعب، مما أثر عليه بشكل لافت، ولم يظهر بالمستويات التي قدمها في الموسم الماضي، وحصل بسببها على المركز الثاني بجائزة الكرة الذهبية التي حصدها عثمان ديمبيلي.

    يامال عانى من مشكلة في منطقة العانة، وأدت إلى غيابه عن بعض المباريات لبرشلونة هذا الموسم ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب الإسباني، وتأثر مستواه بعد عودته من الإصابة.

    ومع ذلك، أرقام اللاعب لا تبدو سيئة حتى الآن، حيث سجل 8 أهداف وصنع 10 في 17 مباراة خاضها مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم.

  • ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    بعد الفوز على ريال بيتيس (5-3) في الجولة الماضية، واصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بعد تعثره بالخسارة أمام سيلتا فيجو (2-0).

    كما تحسن موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني (1-2)، الثلاثاء الماضي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ15 بجدول ترتيب مرحلة الدوري.

    ومن ثم يعود النادي الكتالوني إلى المنافسات المحلية، حيث يلعب مباراة مهمة أمام أوساسونا في الجولة 16 من الدوري الإسباني، يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، قبل 4 أيام من مباراته الأولى في كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على جودالاخار ضمن منافسات دور الـ32.

    ويختتم برشلونة عام 2025 بمواجهة صعبة أمام مضيفه فياريال، يوم 21 ديسمبر الجاري، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد.

