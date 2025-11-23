فيديو | بسبب لامين يامال .. هجوم ضد نجوم أتلتيك بيلباو بعد طرد زميلهم أمام برشلونة!

استعاد برشلونة بريقه في الليجا بعد أن اكتسح ضيفه أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت على أرضية "كامب نو" العائد للحياة من جديد بعد قرابة عامين من الإغلاق بسبب أعمال التطوير.

وجاءت المواجهة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وسط حضور جماهيري بلغ 45 ألف متفرج في أول اختبار حقيقي للملعب بحلته الجديدة.

وترجم برشلونة سيطرته المطلقة منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل مبكرًا بعد أربع دقائق فقط، قبل أن يضاعف فيران توريس النتيجة في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مانحًا الفريق الكتالوني أفضلية مريحة قبل الاستراحة.

ومع مطلع الشوط الثاني، واصل برشلونة اندفاعه الهجومي، ليضيف الشاب فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعد جملة فنية مميزة.

وتلقى أتلتيك بيلباو ضربة إضافية بطرد لاعبه أوهيان سانسيت في الدقيقة 54، ليستغل برشلونة النقص العددي ويضيف الهدف الرابع عبر فيران توريس الذي وقع على ثنائيته الخاصة في الدقيقة 90، مؤكدًا التفوق الكاسح لأصحاب الأرض.

وبهذا الانتصار، اعتلى برشلونة صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة الذي يمتلك مباراة مؤجلة. أما أتلتيك بيلباو، فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن، مواصلًا معاناته في ظل غياب عدد من عناصره الأساسية.

وتأتي هذه النتيجة امتدادًا للتفوق التاريخي للبارسا على بيلباو، إذ حقق الفريق الكتالوني الفوز في آخر ثلاث مواجهات مباشرة بين الطرفين، بينما اقتصر تفوق الفريق الباسكي على انتصارين فقط خلال آخر عشر مباريات، كلاهما في كأس الملك وبعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وتحمل عودة برشلونة إلى "كامب نو" إشارات إيجابية للجماهير، خاصة بعد استثمارات ضخمة بلغت 1.5 مليار يورو لإعادة تأهيل الملعب، ليشهد هذا الفوز العريض بداية جديدة للفريق في معقله التاريخي.