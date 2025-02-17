"العقاب يجب أن يشمل لامين يامال أيضًا ولا مكان لهذا اللاعب في خطة فليك!" .. هوس الصدارة أتعب برشلونة ضد فاييكانو

الصدارة تعود إلى أحضان برشلونة من جديد..

الجميع أصبح يتغنى بـ"المتعة الكروية"، التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تحت قيادة مدربه هانز فليك، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

لكن.. هذه المتعة غابت تمامًا، في مباراة برشلونة ضد رايو فاييكانو، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

في هذه المباراة، يبدو أن "هوس" العودة إلى الصدارة، كان يسيطر على نجوم العملاق الكتالوني؛ لذلك ركزوا على النتيجة أكثر من المتعة الكروية والأداء الفني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالفعل.. فاز برشلونة (1-0) على فاييكانو؛ ليصل إلى النقطة 51 في "الصدارة"؛ وبفارق الأهداف فقط عن العملاق الآخر ريال مدريد، ونقطة عن أتلتيكو مدريد "الثالث".

برشلونة سجل هدفه الوحيد؛ عن طريق مهاجمه المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول؛ ومن "ركلة جزاء" بالذات.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز برشلونة الصعب على رايو فاييكانو، في مسابقة الدوري الإسباني..