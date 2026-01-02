"الآيات القرآنية زينت منزل عائلته".. مسؤول مغربي: اكتشفت يامال في قناة برشلونة وهؤلاء دفعوه نحو اختيار إسبانيا!

خرج ربيع تاكاسا، المسؤول المغربي عن استقطاب المواهب مزدوجة الجنسية في أوروبا، من أجل الحديث عن قصة التفاوض مع لامين يامال نجم برشلونة والعوامل التي أدت إلى اختياره لإسبانيا.

الاتحاد المغربي لكرة القدم كان يراقب اللاعب منذ سن العاشرة من عمره، وكان يؤمن كثيرًا بالموهبة التي امتلكها يامال، وحاول بناء علاقة قوية معه قبل أن ينتهي الحلم تمامًا في صيف عام 2023.

النجم الحاصل على المركز الثاني بسباق الكرة الذهبية للموسم الماضي، قرر اختيار إسبانيا في هذا التوقيت، وخاض اللقاء الأول له مع المنتخب الأول وهو في السادسة عشر من عمره.

المحاولة الأخيرة كانت من وليد الركراكي مدرب المغرب الحالي، حيث جلس مع اللاعب لتناول العشاء في أحد المطاعم ببرشلونة بحضور محامي يامال، ولكن الوقت كان متأخرًا، لأن نجم الفريق الكتالوني كان يميل بشكل أكبر نحو إسبانيا بعد خوضه بطولة اليورو تحت 17 عامًا مع منتخبها قبل بضعة أشهر من هذا الاجتماع.