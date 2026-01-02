Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport
علي سمير

"الآيات القرآنية زينت منزل عائلته".. مسؤول مغربي: اكتشفت يامال في قناة برشلونة وهؤلاء دفعوه نحو اختيار إسبانيا!

القصة الكاملة وراء المفاوضات مع يامال من أجل تمثيل المغرب

خرج ربيع تاكاسا، المسؤول المغربي عن استقطاب المواهب مزدوجة الجنسية في أوروبا، من أجل الحديث عن قصة التفاوض مع لامين يامال نجم برشلونة والعوامل التي أدت إلى اختياره لإسبانيا.

الاتحاد المغربي لكرة القدم كان يراقب اللاعب منذ سن العاشرة من عمره، وكان يؤمن كثيرًا بالموهبة التي امتلكها يامال، وحاول بناء علاقة قوية معه قبل أن ينتهي الحلم تمامًا في صيف عام 2023.

النجم الحاصل على المركز الثاني بسباق الكرة الذهبية للموسم الماضي، قرر اختيار إسبانيا في هذا التوقيت، وخاض اللقاء الأول له مع المنتخب الأول وهو في السادسة عشر من عمره.

المحاولة الأخيرة كانت من وليد الركراكي مدرب المغرب الحالي، حيث جلس مع اللاعب لتناول العشاء في أحد المطاعم ببرشلونة بحضور محامي يامال، ولكن الوقت كان متأخرًا، لأن نجم الفريق الكتالوني كان يميل بشكل أكبر نحو إسبانيا بعد خوضه بطولة اليورو تحت 17 عامًا مع منتخبها قبل بضعة أشهر من هذا الاجتماع.

  • زيارة إلى منزل العائلة

    تاكاسا يمتلك خبرة واسعة في استقطاب اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، وكان له الفضل وراء إقناع أشرف حكيمي بتمثيل المغرب، وقام باكتشاف لامين يامال عبر مقطع فيديو تمت إذاعته على قناة برشلونة الرسمية.

    وقال تاكاسا في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية:"إنه أمر محزن ومحبط، لكن هذا هو الواقع الذي يجب علينا التعامل معه، شاهدته على قناة برشلونة للمرة الأولى عندما كان يلعب في لا ماسيا، عمره كان 10 سنوات وقتها".

    وأضاف عن زيارته لمنزل عائلة يامال في حي روكافوندا، ولقائه بجدته فاطمة ووالده منير نصراوي:"ديكور المنزل كان مغربيًا خالصًا، آيات قرآنية على الجدران، الطعام مغربي، يمكنك رؤية كل شيء يعبر عن هويتنا في كل زاوية، وقتها علمت أن لدينا فرصة".

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-TRAININGAFP

    سر ضياع يامال من المغرب

    تاكاسا قال إن الفراغ الإداري كان له دورًا بارزًا في الأمر، وذلك بعد إقالة ناصر لارجيت المدير التقني السابق للمنتخب المغربي للشباب في 2019، وبعدها مررنا بفترة انتقالية ثم جائحة كورونا.

    كل هذه العقبات تسببت في تجميد المحاولات لإقناع لامين يامال، والذي كان يثبت أقدامه وقتها بشكل لافت مع الفئات العمرية في إسبانيا.

    تأثير المقربين منه كان يميل للجانب الإسباني أيضًا، وذلك عن طريق والدته شيلا إيبانا، ووكيلي أعماله إيفان دي لا بينا ثم جورج مينديش.

    المدرب تشافي هيرنانديز كان له دورًا حاسمًا في تحديد مسار يامال، حيث قال تاكاسا عنه:"عندما تكون في الخامسة عشر من عمرك ويحدثك تشافي عن إسبانيا كواجهة دولية للحصول على البطولات الكبرى والفوز بالكرة الذهبية، فمن الصعب مقاومة ذلك".

  • المغرب واجهت الأمر بروح رياضية

    ناصر لارجيت يؤمن أن المغرب فعلت كل ما لديها من أجل إقناع يامال، وتحدث عن عدم وجود أي ضرورة للندم على الأمر، خاصة وأن البلاد تمتلك بنية تحتية مميزة وإنجازات عديدة تشجع أي لاعب على تمثيلها.

    وأما رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع قال عن هذه القصة:"لامين يامال، واسمه الحقيقي بالمناسبة هو أمين جمال، قد قرر اللعب لإسبانيا ونحن نحترم قراره كثيرًا".

    وأوضح:"الجميع يتابع مبارياته بحماس ونتمنى له النجاح في مسيرته، تألقه سيعطي مثالًا للنجاح بالنسبة للشباب المغربي، لأنه ينتمي لنا ولإسبانيا أيضًا".

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما هو القادم ليامال؟

    اللاعب يمر بفترة جيدة مع برشلونة بعد عدة تخبطات عاشها بسبب الإصابة، وكذلك بسبب الأمور الخاصة بحياته الشخصية وانفصاله عن صديقته السابقة نيكي نيكول.

    يامال نجح في تسجيل 9 أهداف وقام بلعب 11 تمريرة حاسمة، في 20 مباراة خاضها مع برشلونة خلال هذا الموسم بكل البطولات، ويعتبر من أهم عناصر المدرب هانز فليك.

    ويستعد اللاعب للعودة إلى المنافسات من جديد بعد انتهاء راحة أعياد الميلاد، حيث يلعب برشلونة غدًا، السبت، أمام إسبانيول في إطار جولة جديدة من الدوري الإسباني الذي يحتل الفريق صدارته بـ46 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الثاني.

