وسط الضجيج حول لامين يامال ونجوم برشلونة .. جدل حول "هدوء" إصابات لاعبي ريال مدريد!

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إلى أنه في في برشلونة، ينظر الكثيرون باستغراب إلى سلسلة "الغيابات اللحظية" المتكررة للاعبي ريال مدريد الدوليين في كل توقف، سواء لإصابات خفيفة، أو آلام مفاجئة، وقرارات إعفاء احترازية يبدو أنها على نحو لافت، نادرًا ما تؤثر على جاهزيتهم قبل المباراة التالية في الدوري.

أحدث هذه الحالات كان دين هاوسن، الذي استُبعد من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا بسبب آلام ظهرت فجأة في الحصة التدريبية الأخيرة. وسيحلّ كوبارسي مكانه، وهو جاهز دون أعذار أو تحفظات.

في ريال مدريد يؤكدون أن اللاعب سيخضع لفحوصات لاحتمال وجود إصابة، لكنه – حتى الآن – ليس مستبعدًا من مواجهة إلتشي.