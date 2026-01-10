لاعب تشيلسي السابق يعلن سبب اختفائه برسالة صادمة : أكافح من أجل البقاء على قيد الحياة!

في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي عرض عددًا من أبرز الأحداث في حياته ومسيرته الكروية، قال موسوندا: "الحياة مليئة بالصعود والهبوط، ولا أحد يعرف حقًا الألم الذي تعانيه. كانت هذه السنوات الأخيرة صعبة ومضنية بالنسبة لي. وبحزن شديد، أود أن أبلغكم أنني كنت أعاني في محاولة إعادة حالتي الصحية إلى طبيعتها، ولهذا السبب لم أتمكن من الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح موسوندا أنه اضطر إلى "التصالح" مع حقيقة أن صحته الآن في حالة حرجة، مضيفًا: "أنا الآن أقاتل فقط من أجل البقاء على قيد الحياة".

وطلب المساعدة والدعاء، وأصر على أنه "يكافح ولن يستسلم حتى يحين آخر أنفاسه".

"كما ترون هنا، لقد حظيت ببداية جميلة في حياتي... ولدي الكثير لأقدمه. لكن هناك الكثير من الأشخاص الرائعين الذين أتمنى أن تتاح لي الفرصة لأشكرهم وجهًا لوجه. يؤلمني أنني قد لا أتمكن من القيام بذلك. أحبكم جميعًا، لاميشا".