لاعب وسط مانشستر يونايتد يستعد لمغادرة النادي على غرار كاسيميرو وسط اهتمام من الدوري الإيطالي

على الرغم من وصوله من باريس سان جيرمان في صفقة بقيمة 50.7 مليونجنيهإسترليني قبل عامين، فإن أوغارتي معرض لخطر أن يصبح أحدث ضحية لعصر جديد قاسٍ تحت قيادة INEOS الرياضية.

في حين أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تم جلبه في البداية لتوفير القوة والصلابة، إلا أنه كافح من أجل فرض نفسه باستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تكهنات بأن مستقبله بعيد عن الدوري الإنجليزي الممتاز. مع تزايد الاهتمام من الخارج، يبدو أن لاعب سبورتنج لشبونة السابق لن يفتقر إلى المهتمين إذا أعطى مانشستر يونايتد الضوء الأخضر لبيعه في الصيف.

أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على قناته على YouTube أن عملية الانتقال المحتملة جارية بالفعل، مع ظهور إيطاليا كوجهة رئيسية لأوغارتي.