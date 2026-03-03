Getty Images Sport
لاعب وسط مانشستر يونايتد يستعد لمغادرة النادي على غرار كاسيميرو وسط اهتمام من الدوري الإيطالي
قد يكون وقت أوغارتي في مانشستر يونايتد قد انتهى
على الرغم من وصوله من باريس سان جيرمان في صفقة بقيمة 50.7 مليونجنيهإسترليني قبل عامين، فإن أوغارتي معرض لخطر أن يصبح أحدث ضحية لعصر جديد قاسٍ تحت قيادة INEOS الرياضية.
في حين أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا تم جلبه في البداية لتوفير القوة والصلابة، إلا أنه كافح من أجل فرض نفسه باستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أدى إلى تكهنات بأن مستقبله بعيد عن الدوري الإنجليزي الممتاز. مع تزايد الاهتمام من الخارج، يبدو أن لاعب سبورتنج لشبونة السابق لن يفتقر إلى المهتمين إذا أعطى مانشستر يونايتد الضوء الأخضر لبيعه في الصيف.
أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على قناته على YouTube أن عملية الانتقال المحتملة جارية بالفعل، مع ظهور إيطاليا كوجهة رئيسية لأوغارتي.
الهرم القيادي في يونايتد يعطي الأولوية لتوازن التشكيلة
رحيل أوغارتي المحتمل هو مجرد جزء من لغز أكبر بكثير، حيث يسعى مانشستر يونايتد إلى التخلي عن خمسة نجوم بارزين لتوليد الأموال وتقليل فاتورة الرواتب. وبحسب ما ورد، قرر النادي بالفعل استكشاف فرص بيع أندريه أونانا بمجرد انتهاء فترة إعارته إلى طرابزونسبور، في حين أن راسموس هوجلوند على وشك إتمام انتقاله الدائم إلى نابولي مقابل 44 مليون يورو. ومع توقع رحيل كاسيميرو وجادون سانشو أيضًا عبر وكالة حرة، تصل القيمة الإجمالية للمواهب التي تغادر أولد ترافورد إلى مستويات فلكية، مما يشير إلى تحول كبير في استراتيجية النادي تحت القيادة الجديدة.
يبرز حجم الهجرة الجماعية هذا التحول في فلسفة النادي، حيث يتم الآن تقييم اللاعبين الذين كانوا "محظوظين" في السابق بناءً على مدى ملاءمتهم طويلة الأمد للمشروع. من خلال التخلي عن أوغارتي وكاسيميرو في وقت واحد، يمكن لمانشستر يونايتد أن يمهد الطريق لوسط ميدان جديد تمامًا.
مع رحيل البرازيلي المخضرم والأوروغواياني النشيط، قام فريق التوظيف في كارينجتون بالفعل بوضع قائمة مختصرة بالبدائل المحتملة لتعزيز وسط الملعب. يقال إن مانشستر يونايتد سينفق أموالًا طائلة على عدة تعاقدات جديدة، حيث تم تحديد كارلوس باليبا وآدم وارتون وإليوت أندرسون كأهداف محتملة.
اهتمام الفرق الإيطالية
وقال رومانو: "كاسيميرو سيغادر مجانًا، ولكن فيما يتعلق بأوغارتي، هناك بالفعل بعض التحركات من بعض الأندية المهتمة. هناك أندية في إيطاليا تدرس إمكانية التعاقد مع أوغارتي، لذا هناك اهتمام من إيطاليا. في فترة الانتقالات الشتوية، كان غلطة سراي مهتمًا، ولكن لم يحدث شيء ملموس، ولم يتقدم الأمر كثيرًا، لذا قررت جميع الأطراف عدم المضي قدمًا".
واختتم الصحفي حديثه بتكرار أن اللاعب نفسه منفتح الآن على فكرة البدء من جديد بعد فترة صعبة في مانشستر. وقال: "يمكن أن يقيّم أوغارتي في الصيف الخيارات المتاحة له ويغادر مانشستر يونايتد في النهاية".
إعادة بناء قلب فريق الشياطين الحمر
السعي وراء أهداف جديدة لن يكون بدون منافسة، خاصة مع وجود مانشستر سيتي في السباق على أندرسون، لكن يونايتد لا يزال مصمماً على تأمين العناصر اللازمة لتنفيذ أسلوب لعب أكثر تماسكاً. يبدو أن الصيف المقبل سيكون أحد أكثر المواسم تحولاً في تاريخ النادي الحديث، حيث يسعى إلى إكمال تعزيز خط وسطه أخيراً.
قبل الموافقة على أي انتقالات، يظل أوغارتي جزءًا من تشكيلة الفريق الأول ومن المرجح أن يتم استدعاؤه مع اقتراب يونايتد من المرحلة الأخيرة من الموسم. ستكون المباراة التالية ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك، حيث يأمل أوغارتي مرة أخرى في الحصول على بعض الوقت للعب.
