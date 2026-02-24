لاعب مانشستر يونايتد الفاشل أنتوني يبدو أنه انهار باكياً بعد أن أضاع فرصة ذهبية في الوقت المحتسب بدل الضائع في مباراة ريال بيتيس مع رايو فايكانو التي انتهت بالتعادل

كان انتوني مفاجأة في وصوله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، حيث انضم إلى المدرب إريك تين هاج الذي دربه في هولندا مع أياكس. لعب دوره في موسم 2022-23 الواعد للريد ديفلز، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز بكأس كاراباو.

ومع ذلك، بعد تسجيله ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، لم يسجل سوى خمسة أهداف في موسم 2023-24، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد إقالة تين هاج واستبداله بروبن أموريم.

انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بعد ذلك إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2024-25، حيث سجل تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 26 مباراة. بعد مسلسل انتقالات طويل الصيف الماضي، اتفق بيتيس ومانشستر يونايتد في النهاية على صفقة عودة أنتوني إلى استاد لا كارتوخا دي سيفيلا، هذه المرة على أساس دائم. وقد عاد ليقدم أداءً رائعًا مرة أخرى، حيث ساعد بيتيس في الوصول إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإسباني.