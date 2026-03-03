لاعب مانشستر يونايتد الشاب تشيدو أوبي يغادر الملعب مصابًا بجرح خطير في الرأس أمام مايكل كاريك

تحولت ليلة تشيدو أوبي إلى كابوس بعد عشر ثوانٍ فقط من انطلاق مباراة مانشستر يونايتد المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2 ضد تشيلسي. المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، الذي كان في حالة رائعة مؤخرًا، مارس ضغطه العالي المعهود منذ البداية، ليصطدم برأسه بكرة قوية من حارس تشيلسي ماكس ميريك. أدى الاصطدام إلى إصابة لاعب منتخب الدنمارك للشباب بالشلل على أرض الملعب، مما أدى إلى توقف المباراة على الفور بينما هرع الطاقم الطبي من كلا الناديين لمساعدته.

تمكن أوبي أخيرًا من الوقوف على قدميه بعد خمس دقائق من الفحص والعلاج الدقيقين. على الرغم من أنه تمكن من مغادرة الملعب سيرًا على الأقدام، إلا أن المهاجم بدا مصدومًا ومضطربًا بشكل واضح، مما دفع جمهور لي سبورتس فيليدج إلى الوقوف وتحية اللاعب. تعد هذه الإصابة مصدر قلق كبير للأكاديمية، خاصة أنها تلت إصابة أخرى في الرأس تعرض لها القائد سوني الجوفري في وقت لاحق من الشوط الأول، بعد اصطدامه بقوة مع جاستن أوساجي لاعب تشيلسي أثناء ركلة ركنية، مما استلزم إجراء تبديل ثانٍ قسري وأدى إلى إضافة 14 دقيقة إلى الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.