لاعب ليفربول السابق جوردون إيبي متهم بإلحاق أذى جسدي بعد اعتقاله في المطار

أُطلق سراح إيبي بكفالة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة كرويدون الجزئية في 6 مارس. وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن"، عاد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى المملكة المتحدة لمثوله أمام المحكمة في قضية منفصلة.

واعترف باستخدام وصفات طبية مزورة للحصول على زولبيديم، وهو دواء يستخدم لعلاج الأرق. وحُكم عليه بغرامة قدرها 230 جنيهًا إسترلينيًا أثناء مثوله أمام محكمة هايبري كورنر الجزئية في شمال لندن.