لاعب ليفربول السابق جوردون إيبي متهم بإلحاق أذى جسدي بعد اعتقاله في المطار
إيبي أُفرج عنه بكفالة
أُطلق سراح إيبي بكفالة ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة كرويدون الجزئية في 6 مارس. وفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن"، عاد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى المملكة المتحدة لمثوله أمام المحكمة في قضية منفصلة.
واعترف باستخدام وصفات طبية مزورة للحصول على زولبيديم، وهو دواء يستخدم لعلاج الأرق. وحُكم عليه بغرامة قدرها 230 جنيهًا إسترلينيًا أثناء مثوله أمام محكمة هايبري كورنر الجزئية في شمال لندن.
إيبي يلعب مع فريق لوكوموتيف صوفيا البلغاري
يلعب إيبي حاليًا في الدوري البلغاري الممتاز مع نادي لوكوموتيف صوفيا. قضى اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عامين في لعب كرة القدم خارج الدوري قبل أن ينتقل إلى بلغاريا في نوفمبر 2025. لوكوموتيف صوفيا هو النادي الحادي عشر الذي يمثله إيبي خلال مسيرته المهنية المضطربة.
مهنة واعدة تتلاشى بسرعة
تخرج إيبي من أكاديمية ويكومب قبل أن ينضم إلى ليفربول في عام 2012. خاض 58 مباراة مع الريدز، وسجل أربعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، قبل أن ينتقل إلى بورنموث في صفقة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) في يوليو 2016.
سجل 14 هدفًا آخر في 92 مباراة مع تشيريز، لكن إيبي عانى من صعوبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة في فيتاليتي ستاديوم، وتم الاستغناء عنه عند انتهاء عقده في عام 2020.
الاكتئاب يكافح ويسقط في دوري غير الدوري
إيبي، الذي تحدث بصراحة عن معاناته من الاكتئاب في عام 2021، لعب بعد ذلك في ديربي كاونتي، وأداناسبور التركي، وإبسفليت يونايتد، وهايز آند ييدينغ يونايتد، وهنغرفورد تاون، وسيتينغبورن قبل انتقاله إلى لوكوموتيف صوفيا. لم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع النادي البلغاري، الذي قال عند الإعلان عن انضمامه: "بعد عدة مواسم صعبة، جوردان جاهز لإحياء مسيرته، ونحن جميعًا نؤمن أن هذا سيحدث في لوكوموتيف. إدارة لوكوموتيف تتمنى لجوردان إيبي الصحة والسعادة والنجاح مع القميص الأحمر والأسود".
