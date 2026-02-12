AFP
لاعب ريال مدريد المعار إندريك يتعرف على مدة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مع ليون ضد نانت
LFP تخفض عقوبة البطاقة الحمراء إلى حظر المشاركة في مباراة واحدة
نجا مهاجم ليون إندريك من عقوبة إيقاف طويلة بعد أن قررت سلطات الانضباط في الدوري الفرنسي التساهل معه بشأن طرده في مباراة نانت. وكان اللاعب البرازيلي الدولي، المعار حالياً من ريال مدريد، يواجه عقوبة إيقاف ثلاث مباريات بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة من الحكم في الشوط الثاني من مباراة ليون التي فاز فيها 1-0.
ومع ذلك، بعد اجتماع لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي يوم الأربعاء، تم اتخاذ قرار بإلغاء البطاقة الحمراء المباشرة. بعد مراجعة لقطات المباراة وأخذ تقرير الحكم بعد المباراة في الاعتبار - الذي دعا إلى إعادة تصنيف الحادثة - خفضت اللجنة العقوبة إلى بطاقة صفراء ثانية.
وبالتالي، سيخضع إندريك الآن لإيقاف إلزامي لمباراة واحدة بدلاً من الإيقاف المطول المخصص للسلوك العنيف.
وقالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان: "بعد مشاهدة الصور وقراءة تقرير الحكم الذي يقترح سحب البطاقة الحمراء، قررت لجنة الانضباط سحب البطاقة الحمراء واستبدالها ببطاقة صفراء ثانية، مما أدى إلى الاستبعاد".
وبالتالي، تفرض اللجنة إيقافًا لمدة مباراة واحدة".
- AFP
نقطة تحول خلال فوز نانت المثير للأعصاب
وقع الحادث في الدقيقة 61 من مباراة متكافئة في ملعب جروباما. مع تقدم ليون بهدف واحد فقط، انفجر الغضب عندما تشابك إندريك مع لاعب وسط نانت ديماين تابيبو. في لحظة غضب، بدا أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ركل خصمه بينما الكرة كانت بعيدة، مما دفع الحكم إلى إخراج البطاقة الحمراء على الفور.
في ذلك الوقت، بدا أن طرد اللاعب سيكلف ليون غالياً، حيث تركه بـ 10 لاعبين في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وهو قرار لم يوافق عليه المدرب باولو فونسيكا، الذي قال بعد المباراة: "بالنسبة لي، كان قراراً قاسياً للغاية. كانت هناك مخالفة واضحة قبل الحادثة. لاعب نانت لم يكن ينوي اللعب بالكرة، بل كان ينوي عرقلة إندريك".
لحسن حظ أصحاب الأرض، تمكنوا من التمسك بميزة التقدم ليحققوا فوزهم الثاني عشر على التوالي في جميع المسابقات بفضل هدف بافيل سولك في الشوط الأول.
مراهق برازيلي يتأقلم مع متطلبات الدوري الفرنسي
كان انتقال إندريك إلى ليون يهدف إلى توفير وقت اللعب الذي كان يصعب الحصول عليه في سانتياغو برنابيو. مع سيطرة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو على مراكز الهجوم في العاصمة الإسبانية، لم يتمكن الشاب من الانضمام إلى الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث شارك في مباراتين فقط تحت قيادة المدرب بعد عودته من الإصابة. قبل إقالة ألونسو مباشرة، وافق ريال مدريد على إعارة اللاعب في يناير لضمان استمرار تطور موهبته في دوري أوروبي تنافسي، مع تعزيز فرص اللاعب في الانضمام إلى منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي في كأس العالم.
منذ وصوله إلى فرنسا، أظهر إندريك لمحات من البراعة التي أقنعت ريال مدريد بالتعاقد معه، حيث سجل خمسة أهداف في ست مباريات وصنع تمريرة حاسمة، مما ساعد ليون على احتلال صدارة جدول الدوري الأوروبي والصعود إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي.
- AFP
تحديد موعد مباراة الإياب في ستراسبورغ
النتيجة المباشرة لقرار LFP هي أن إندريك سيغيب عن مباراة ليون القادمة في الدوري الفرنسي. سيغيب عن المباراة المرتقبة ضد نيس، وهي مباراة ذات أهمية كبيرة في الصراع على مراكز التأهل الأوروبية.
ومع ذلك، فإن تخفيف العقوبة يعني أنه سيكون متاحًا للعب بعد ذلك مباشرة. إندريك مؤهل للعودة إلى التشكيلة في المباراة ضد ستراسبورغ في الأسبوع التالي.
بالنسبة لليون، فإن عودة مهاجمهم الديناميكي بهذه السرعة يعد أمرًا مريحًا. في سعيهم لتسلق جدول الترتيب وإنهاء الموسم بقوة، سيحتاجون إلى إندريك مركزًا ومنضبطًا ويبذل قصارى جهده. يمنحه هذا التخفيف فرصة للتعويض بسرعة، بدلاً من البقاء على مقاعد البدلاء لمدة شهر.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
